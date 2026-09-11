Son Dakika | Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yollar ayrıldı

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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynanan ve 1-1 biten maçın ardından istifa kararı aldığını açıklamıştı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ise “İsmail Kartal, görevinin başındadır. Camia hocamıza sahip çıksın. Ben gidene kadar İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin teknik direktörüdür.” ifadelerini kullanarak deneyimli teknik adamın istifasının kabul edilmediğini açıklamıştı.

ANTRENMANA KATILMADI

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, takımın bugün saat 12.00'de gerçekleştirdiği antrenmana katılmadı.

Telefonunu kapatan İsmail Kartal'a ulaşılamamasının ardından Futbol Direktörü Oğuz Çetin, deneyimli teknik adam ile görüşmek üzere Anadolu Kavağı'na gitti.

Yaklaşık 2 saat yapılan görüşme sonrası flaş bir gelişme yaşandı.

İSMAİL KARTAL DÖNEMİ SONA ERDİ

İsmail Kartal ve Oğuz Çetin arasında yapılan görüşmeden de sonuç çıkmadı ve Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi resmen sona erdi.

65 yaşındaki teknik direktörün istifasının Fenerbahçe tarafından kabul edildiği belirtildi.

İsmail Kartal'ın toplantı öncesinde aldığı istifa kararının toplantı sonrasında da değişmediği aktarıldı.