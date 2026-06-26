Son dakika | Beşiktaş resmen Euroleague'de

Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi. Siyah - Beyazlı kulüp resmen Euroleague'de!

EuroLeague tarihinde önemli bir karar alındı. AS Monaco'nun geçici olarak ligden ayrılma kararı vermesiyle oluşan boşluğu dolduracak isim, 13 hissedar kulübün oy birliğiyle Beşiktaş oldu. Siyah - Beyazlılar, Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun yanında Türkiye'yi EuroLeague'de temsil eden üçüncü kulüp unvanını kazandı.

KAPI BEŞİKTAŞ'A AÇILDI

Beşiktaş'ın bu fırsatı yakalamasında iki kritik gelişme belirleyici oldu. Siyah-beyazlılar 2025-26 EuroCup'ta finale yükselmiş ancak JL Bourg'a yenilerek ikinci sırada kalmıştı. Normal şartlarda EuroLeague bileti alma hakkını kazanan JL Bourg'un bu hakkı kullanmayacağını açıklaması ve Monaco'nun ayrılık kararı, Beşiktaş'ın önündeki kapıyı araladı.

20 TAKIMLI FORMAT KORUNDU

EuroLeague yönetimi ve hissedar kulüpler, yoğun maç takvimini gerekçe göstererek takım sayısını 19'a düşürmeyi ciddi biçimde değerlendirdi. Ancak bugünkü Euroleague Commercial Assets Yönetim Kurulu toplantısında 20 takımlı format korundu.

2027-28'DE 24 TAKIMA GEÇİŞ

EuroLeague 2027-28 sezonundan itibaren 24 takımlı yeni bir döneme geçecek. Konferans formatının da devreye alınması beklenen bu yapının hissedar kulüplerden geniş destek gördüğü belirtildi.

2026-27 sezonunda EuroLeague'de mücadele edecek 20 takım şöyle: Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, Beşiktaş, Real Madrid, Barcelona, Baskonia, Valencia Basket, Panathinaikos, Olympiacos, Maccabi Tel Aviv, Zalgiris Kaunas, Bayern Münih, EA7 Emporio Armani Milan, Virtus Bologna, ASVEL, Paris Basketball, Partizan, Kızılyıldız, Dubai Basketball ve Hapoel Tel Aviv.