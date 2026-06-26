Beşiktaş kapıyı zorluyor: Tüm şartlar olumsuz

Beşiktaş'ın kaleci transferinde birinci hedefi Alexander Nübel için tablonun her köşesinden olumsuz haberler geliyor.

Alman gazetesi Bild'in aktardığına göre Bayern Münih, 29 yaşındaki file bekçisi için yaklaşık 20 milyon euro bonservis talep ediyor. Siyah-beyazlıların yoğun ilgisine karşın Nübel'in Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakmadığı da ayrıca öğrenildi.

HABERLER TUTMADI

Haberde dikkat çekici bir detay daha öne çıktı. Türk medyasında çıkan iddiaların aksine ne Nübel'in ne de menajerlerinin Bayern Münih yönetiminden ayrılık talebinde bulunduğu belirtildi. Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alan Alman kalecinin transfer konusunda herhangi bir baskı hissetmediği vurgulandı.

MAAŞ ENGELİ AŞILAMIYOR

Nübel'in yıllık 11 milyon euroluk brüt maaşı transfer sürecinin önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor. Alman kalecinin bu rakamda önemli bir indirime yanaşmaması nedeniyle şu ana kadar hiçbir kulüple anlaşma sağlanamadığı aktarıldı.

DEVLER SIRADA

İşi daha da zorlaştıran bir diğer etken ise Avrupa devlerinin ilgisi. Manchester City, Juventus ve Benfica'nın da Nübel'in durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü. Son üç sezonda Stuttgart'a kiralık giden ve bu süreçte 49 maçta 14 kez kalesini gole kapatan Nübel'in Bayern Münih ile sözleşmesi Haziran 2029'a kadar devam ediyor.