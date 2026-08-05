Serdal Adalı'dan Salah açıklaması: Vlahovic'i duyurdu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Ümraniye Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Uzun süre gündemlerinde kalan Mohamed Salah'ı Trabzonspor'un almasını değerlendiren Adalı, Sırp santrfor Dusan Vlahovic'i de duyurdu.

Adalı, şu ifadeleri kullandı:

"Dünden beri üzüntüyle seyrediyorum. Camiamıza ve taraftarımız net bilsin, Salah’ı biz istemedik ve almadık. Transfer çalımı yemişiz, alamamışız gibi bir durum yok. Önder Özen basın toplantısında net bir şekilde konuyu izah etmişti. Kibarlık yaptı 'Şimdilik' dedi, hepiniz ona takılmışsınız. Oyuncunun kariyerinden kibarlığından şimdilik dedi. O gün de diyebilirdi bundan sonra yokuz diye. Masadaydık da birileri gelmiş transfer etmiş havası yaratılıyor. Bunu üzülerek seyrediyorum. Benim olduğum dönemde Beşiktaş’ın elinden kimse ne futbolcu alabildi ne bir şey yapabildi. Trabzonspor camiasıyla böyle bir şeyimiz olmaz. Biz sezon başında ne planladıysak bu program doğrultusunda devam ediyoruz. Yapacağımız transferler var. Önümüzdeki haftadan sonra gelecekler. Bu işler sahada belli olur. Eğlencesi üç beş gün sürer. Sahada her şey belli eder. Çok iyi bir takım olduğumuza inanıyorum. Camiamız ve taraftarımız da inansın. Önümüzdeki sezon ne olacağını hep beraber göreceğiz. Vlahovic için çalışıyoruz, konuşuyoruz."

"TROSSARD SORUNU ÇÖZÜLÜYOR"

"Trossard’ın lisansıyla ilgili sorun çözülüyor. İngiltere’den onay bekleniyor. Hoca burada bıraktı idmanlarına devam etsin diye. Lig maçına çok daha hazır hale gelecektir. Transfer sezonu başladığından beri planlı olarak yürüyoruz. Kimse moralini bozmasın. Alamadığımız değil almadığımız bir oyuncudan bahsediyoruz. Başarılar diliyorum.

Transferlerin sonucu sahada belli olur. Her iki eleme maçında güzel bir oyun seyrettik. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Yarın da güzel bir takım izleyeceğiz. Eksikleri tamamlayarak hayal ettiğimiz Beşiktaş’ı önümüzdeki dönem sahada göreceğiz.

Trossard’ın imza töreninde yüz ifademden yola çıkarak bir şeyler yazıldı çizildi. Gülümsediğim anda taraftarın ne dediğini samimi şekilde söylüyorum duymamıştım. Planımızda yoktu. Önder hocanın 12 gün sonra haberi oldu. Transfer sezonunu planladığımız gibi geçiriyoruz. Bazı şeyler önce Beşiktaş’ın yapısına sonra da benim yapıma uymadı, bu kadar basit. Oyuncunun yetkilileriyle hiç muhatap olmadığım şekilde muhatap olduktan sonra bence iyi oldu. İnşallah gittiği kulüpte başarılı olur. Zamanı geldiğinde bazı şeyler net ortaya çıkar. O zaman da neden bu transferin olmadığını herkes çok iyi anlar.

Sağ kanatta beklenti oluştu. Bir U23 düşüncemiz var. Salah gündemde yoktu. Genç oyunculardan bir iki alternatif var. Olursa alıp geleceğiz.”