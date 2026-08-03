Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi kararı verildi: Beklenen olmadı
Beşiktaş, Hradec Králové maçı öncesi UEFA'ya kadro bildiriminde bulundu. Siyah-beyazlılarda Trossard kadroda yer almadı
Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Hradec Králové ile karşı karşıya gelecek. 6 Ağustos Perşembe günü Çekya'da oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
TROSSARD KADRODA YER ALMADI
Karşılaşma öncesi hazırlıklara başlayan Beşiktaş, UEFA'ya kadro bildiriminde bulundu. Yeni transferlerden Trossard kadroda yer almadı. Beşiktaş'ın maça 1 gün kalana kadar 2 ismi değiştirme hakkı bulunuyor.
UEFA KADROSU
Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekilde:
Kaleci: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin.
Defans: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo.
Orta Saha: Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Černy, İlhan Fakılı.
Forvet: Hyeongyu Oh, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy.