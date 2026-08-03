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Halk TV Spor Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi kararı verildi: Beklenen olmadı

Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi kararı verildi: Beklenen olmadı

Beşiktaş, Hradec Králové maçı öncesi UEFA'ya kadro bildiriminde bulundu. Siyah-beyazlılarda Trossard kadroda yer almadı

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi kararı verildi: Beklenen olmadı

Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Hradec Králové ile karşı karşıya gelecek. 6 Ağustos Perşembe günü Çekya'da oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

TROSSARD KADRODA YER ALMADI

Karşılaşma öncesi hazırlıklara başlayan Beşiktaş, UEFA'ya kadro bildiriminde bulundu. Yeni transferlerden Trossard kadroda yer almadı. Beşiktaş'ın maça 1 gün kalana kadar 2 ismi değiştirme hakkı bulunuyor.

Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi kararı verildi: Beklenen olmadı - Resim : 1

UEFA KADROSU

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekilde:

Kaleci: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin.

Defans: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo.

Orta Saha: Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Černy, İlhan Fakılı.

Forvet: Hyeongyu Oh, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi
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