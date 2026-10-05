Samsunspor’dan sevk listesine itiraz! “Dernek ve kulüp birbirinden farklı”

Kırmızı-beyazlı kulüp, sevk listesindeki isimlerin Samsunspor adı altında gösterilmesinin kamuoyunda yanlış bir algıya neden olduğunu belirterek TFF’ye başvuruda bulundu.

Samsunspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliğinin “bahis oynama” gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk ettiği 7 kişiyle ilgili açıklama yaptı.

Kulübün sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, TFF tarafından 30 Eylül'de kamuoyuyla paylaşılan PFDK'ye sevk listesinde 384 ile 390 sıra numaraları arasında yer alan 7 kişinin “Samsunspor” adının altında gösterildiği hatırlatıldı.

“SAMSUNSPOR İLE HİÇ BİR BAĞI BULUNMUYOR”

Samsunspor, söz konusu kişilerin kulübün futbol şirketiyle herhangi bir bağlantısının olmadığını belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu kişiler, kulübümüz Futbol AŞ bünyesinde hiçbir görev almamış olup Samsunspor Kulübü Derneğinde yöneticilik yapmışlardır. Samsunspor Futbol Kulübü AŞ ile Samsunspor Kulübü Derneği, birbirinden bağımsız ve ayrı tüzel kişiliğe sahip iki farklı hukuki yapıdır. Samsunspor Futbol Kulübü AŞ, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yüksel Yıldırım ve Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Evren Öztürk ile Sayın Veysel Bilen'den oluşan yönetim kurulu tarafından yönetilmektedir. Görüldüğü üzere, sevk listesinde adı geçen kişilerin hiçbiri bu yapının içinde yer almamaktadır.”

TFF’YE RESMİ BAŞVURU YAPILDI

Kulüp, söz konusu kişilerin Samsunspor adı altında gösterilmesinin kamuoyunda kulübün bahis soruşturmasıyla ilişkilendirilmesine neden olduğunu belirtti.

Açıklamada, bu durumun kulübün kamuoyu nezdinde haksız biçimde bahis soruşturmasıyla ilişkilendirilmesine yol açtığı ifade edilerek şu sözlere yer verildi:

“Bu nedenle 1 Ekim 2026 tarihli resmi yazımızla TFF'ye başvuru yapılmıştır. Konunun ayrıntılı biçimde incelenmesi, bundan sonra benzer açıklamalar yapılmadan önce kulübümüzden bilgi ve teyit alınması ve yapılan yanlışlığın kamuoyuna yeni bir açıklamayla bir an önce düzeltilmesi talep edilmiştir. Kulübümüzün uğradığı ve uğrayabileceği her türlü zarar nedeniyle tüm hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”