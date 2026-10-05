Futbol tarihine geçen şampiyonluğun yıldızıydı! Şimdi çocukları için “Uber şoförü”

Leicester City ile Premier Lig tarihinin en unutulmaz şampiyonluklarından birine imza atan Kasper Schmeichel, futboldan emekli olduktan sonra hayatında 180 derecelik bir dönüşüm yaşadı.

Ciddi bir omuz sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan 39 yaşındaki Danimarkalı kaleci, futbol sonrası dönemde günlük yaşamının büyük bölümünü üç çocuğuna ayırdığını söyledi. Schmeichel, kendisini esprili bir ifadeyle “tam zamanlı Uber şoförü”ne benzetti.

“BU GEÇİŞE HAZIR DEĞİLDİM”

Şubat ayından bu yana futbol oynayamayan Schmeichel, European Football Clubs tarafından düzenlenen kulüpler toplantısında kariyerinin ardından yaşadığı değişimi anlattı.

Danimarkalı eski milli kaleci, “Üç çocuğum var. Aslında tam zamanlı bir Uber şoförü gibi çalışıyorum. Benim için oldukça tuhaf bir geçiş dönemi oldu ve buna hazırlıklı değildim. Hayat bazen insanın karşısına böyle zorluklar çıkarıyor. Şimdi yeni düzene alışmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

FUTBOLDAN TAMAMEN KOPMADI

Kariyerini geride bırakmasına rağmen futboldan uzaklaşmak istemeyen Schmeichel, gelecekte teknik veya yönetimsel bir görev üstlenebileceğinin sinyalini verdi.

Eğitimlere katıldığını ve televizyon programlarında görev aldığını belirten eski kaleci, çocuklarıyla ilgilenmenin de günlük hayatının önemli bir bölümünü oluşturduğunu söyledi.

Schmeichel, ilerleyen dönemde teknik direktörlük yapmayı veya futbolda daha fazla sorumluluk gerektiren bir görev üstlenmeyi istediğini belirterek, “Futbola olan tutkum hâlâ devam ediyor. Sahada olduğumda, antrenman yaparken veya genç oyuncuların gelişimine katkı sağlarken büyük keyif alıyorum” dedi.

“O DOPAMİN HİSSİNİN YERİNİ DOLDURMAM GEREKİYOR”

Futbolculuk dönemindeki rekabet ortamından bir anda uzaklaşmanın kendisi için kolay olmadığını da anlatan Schmeichel, yıllarca sürekli daha iyi performans göstermesi gerektiği düşüncesiyle yaşadığını ifade etti.

Danimarkalı kaleci, “Hayatım boyunca benden en iyi performansı göstermem beklendi ve bu beni motive etti. Şimdi bütün bunlar bir gecede ortadan kalktı. Bu nedenle o dopamin hissinin yerini başka bir şekilde doldurmam gerekiyor” diye konuştu.

LEİCESTER CİTY İLE TARİH YAZDI

Kasper Schmeichel, futbol kariyerine Manchester City altyapısında başladı. Darlington, Falkirk, Cardiff City, Coventry City, Notts County, Leeds United, Leicester City, Nice, Anderlecht ve Celtic formaları giyen deneyimli kaleci, kariyerinin en önemli dönemini Leicester City’de geçirdi.

Schmeichel, 2015-16 sezonunda Leicester City’nin Premier Lig şampiyonluğunda önemli rol oynadı. Danimarka Milli Takımı'nın kalesini de 120 kez koruyan deneyimli file bekçisi, futbol kariyerini Celtic forması giyerken noktaladı.