Salih Özcan: Arkayı ben süpürürüm

Yeni sezon hazırlıklarına Slovakya’da devam eden Beşiktaş’ta yeni transfer Salih Özcan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş gibi büyük bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Salih Özcan, “Çok mutluyum. Beşiktaş büyük bir aile. Gerçekten büyük bir camia. O yüzden çok mutluyum. Herkes beni iyi karşıladı, ondan da çok mutluyum. O yüzden maçların başlamasını gerçekten dört gözle bekliyorum” diye konuştu.

‘ORKUN'UN DA ETKİSİ VAR’

Milli takımdan arkadaşı Orkun Kökçü’nün transferinde etkisi olduğuna değinen tecrübeli orta saha oyuncusu, “Orkun ile oynamak gerçekten benim için çok güzel bir şey. Aynı düşünüyoruz. O yüzden gerçekten bazı pozisyonlarda kendimi rahat hissediyorum oynama stilinden dolayı. Milli takımda da gördü herkes. İspanya olsun, son ABD maç olsun. O yüzden iyi olacağını düşünüyorum.

Orkun'un etkisi var. Futbolun dışında gerçekten ara sıra konuşuyoruz. Halimi, hatırımı soruyor. Babasıyla çok iyi ilişkim var. Gerçekten ara sıra arıyordu, konuşuyorduk. Dediğim gibi soruyordu, ‘Durum nasıl?’ gibi. O yüzden gerçekten Orkun'un da bir şekilde etkisi var” ifadelerini kullandı.

''HOCAYLA İLGİLİ İLK İZLENİMİM ÇOK İYİ''

Kampın yoğun olduğunu bunun da sahada kendilerinin işini kolaylaştıracağını söyleyen Salih Özcan, “Hocayla ilgili ilk izlenimim çok iyi. Gerçekten çok iyi bir enerji, sahaya götürüyor, sahayı gösteriyor. Kendisi de herhalde bizimle antrenman yapmak isterdi. O kadar enerjisi var. O yüzden gerçekten iyi. Yoğun geçiyor ama bu yoğunluk kampta önemli. Bu, sahada da işimizi biraz kolaylaştırır. Evet, Avrupa Ligi'ndeki maça da iyi bir hazırlanma oldu. İyi düşünüyorum. İlk maç evimizde. Büyük ihtimalle o maçı alırız” dedi.

Siyah-beyazlı kulübün şampiyonluğu hak ettiğini söyleyen Salih, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Beşiktaş büyük bir kulüp, şampiyonluğu hak ediyor. Onu da düşünüyorum. İnşallah bu sene şampiyon oluruz.”

‘ARKAYI BEN SÜPÜRÜRÜM’

Kendi pozisyonunun 6 numara olduğunu belirten Salih Özcan, sözlerini şöyle tamamladı:

“O daha çok maça bağlı. 6 numara genelde benim pozisyonum. Orkun biraz önlerde golleri atsın da biraz rahat oynasın. Arkayı ben süpürürüm. Öyle düşünüyorum.” (DHA)