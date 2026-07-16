Salah'ın Beşiktaş'tan istediği para belli oldu

Mısırlı futbol yıldızı Mohamed Salah, geçen sezonun bitiminde 9 yıldır oynadığı İngiliz devi Liverpool'dan ayrılmıştı. Salah, daha sonra Mısır Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy göstermişti.

Şu anda bonservisi elinde olan Salah'la Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia edilmişti.

SALAH'IN İSTEDİĞİ PARA BELLİ OLDU

Salah'ın menajerinin İstanbul'da Beşiktaş'la bir görüşme yaptığı ileri sürüldü.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Salah'ın menajerinin yeni sözleşme için yıllık 15 milyon euro istediğini iddia etti.

Menajerinin Salah'ı Galatasaray ve Fenerbahçe'ye de önerdiğini belirten Sabuncuoğlu, Suudi Arabistan'dan çok daha yüksek teklif aldığını ileri sürdü.

Sabuncuoğlu, Salah'ın Suudi Arabistan'ı öncelikli görmediğini, Türk kulüpleriyle anlaşamaması halinde gideceğini belirtti.

34 yaşındaki Salah, Liverpool'dan önce Roma, Fiorentina, Chelsea ve Basel'de oynadı.

Kulüp kariyerinde 651 maçta 324 gol atan Salah, Mısır Milli Takımı formasını ise 95 kez giyerek 59 kez fileleri havalandırdı.