Liverpool'da yaprak dökümü: Bir ayrılık daha açıklandı

İngiltere Premier Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beklenen performansı yakalayamayan Liverpool'da bir ayrılık gelişmesi daha yaşandı.

Mohammed Salah ve Andrew Robertson ile de yollarını ayıran Liverpool, Ibrahima Konate'nin de takımdan ayrılacağını açıkladı.

RESMEN DUYURULDU

Liverpool internet sitesinden yapılan açıklamada, sözleşmesi sona erecek olan Ibrahima Konate ile yolların ayrılacağı ifade edildi.

Açıklamada, "Liverpool FC, Ibrahima Konate'nin bu yaz sözleşmesinin sona ermesiyle kulüpten ayrılacağını doğruladı.

Konate, yaptığı katkılardan dolayı minnettarlığımız ve takdirimizle ayrılacak ve kulüpteki herkes olarak ona gelecekte başarılar dileriz." denildi.

LIVERPOOL PERFORMANSI

Liverpool formasıyla toplamda 183 resmi maçta forma giyen Ibrahima Konate, bu maçlarda 7 gol atarken 4 de asist yaptı.

27 yaşındaki savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 50 milyon euro olarak gösteriliyor.