Rıdvan Dilmen Beşiktaş maçını işaret etti: Fenerbahçelileri mutlu edecek sözler

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Süper Lig’in 4. haftasında karşı karşıya gelecek.

5 Eylül Cumartesi günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak olan derbi, saat 20.00’de başlayacak.

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, dev derbi öncesi flaş bir tahminde bulundu.

FENERBAHÇELİLERİ SEVİNDİRECEK AÇIKLAMA

Fenerbahçe taraftarını mutlu edecek açıklama yapan Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin Beşiktaş’ı yenmesi durumunda ligin ilk yarısını 3-4 puan farkla lider bitireceğini ifade etti.

TV8’de konuşan Rıdvan Dilmen şu ifadeleri kullandı:

''Şimdi baktığımızda bu sene Fenerbahçe ne yapar? Ben öyle kolay kolay tahmin veren insan değilimdir ama 3 yıldır rakiplerinden o kadar kopmuştu ki Galatasaray ve Fenerbahçe. Ligin 8. haftası muhtemel puanlar çıkabiliyordu ortaya. Şimdi bu öngörü biraz farklılaştı benim için.

Ama Fenerbahçe ile ilgili şöyle bir öngörüm var. Önünde Beşiktaş maçı var. Kazandığı takdirde ben ilk yarıyı lider bitireceğini düşünüyorum. Çünkü bütün gün çalıştım fikstürü. Trabzonspor, Galatasaray herkes birbiriyle oynuyor ama o kadar konsantrasyonu yüksek ki… Beşiktaş maçını kazandığı anda diyorum bakın şimdiden, 3-4 puanla ligin ilk yarısını önde bitirir diye düşünüyorum.''