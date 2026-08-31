Serdar Ali Çelikler ''Şimdiden söylüyorum'' diyerek açıkladı: Galatasaray federasyona başvuracak

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, sezonun ilk yarısında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ve hakemlerin yönetimi ile ilgili konuştu.

''MESLEĞİ BIRAKIRIM''

Hakem yönetimini sert sözlerle eleştiren Çelikler, "İki gündür iğrenç bir hakem yönetimi var. Mehmet Türkmen, Galatasaray - Göztepe maçını kötü yönetti. Yasin Kol ise Samsunspor - Fenerbahçe maçını kötü yönetti. Ben iddia ediyorum yabancı hakem yönetsin Süper Lig müsabakalarını 2 seneye bir Türk takımı Avrupa kupalarında Final oynar. Bunlar hakem felan değil, trafik polisi. Eğer bu dediğim olmazsa bu mesleği bırakırım." dedi.

‘’ŞİMDİDEN SÖYLÜYORUM’’

Serdar Ali Çelikler Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı ve "Galatasaray, Fenerbahçe derbisinden önce Lille deplasmanına gidiyor. İddia ediyorum Galatasaray Federasyona başvuru yapıp derbiyi Çarşamba gününe aldıracaktır. Bunu şimdiden söylüyorum. Fenerbahçe ise sahasında Slavia Prag ile karşılaşacak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefi farklı.

25. olursa yönetim ve hocayı eleştirirler. Fenerbahçe ise 36. bile olsa razı olur. Çünkü onların amacı Şampiyonlar Ligi'nden gelecek parayı almak ve lig şampiyon olmak. Ama ben de diyorum ki sen Şampiyonlar Ligi'ni salarsan Süper Lig'de de şampiyon olamazsın. Hamama girersen terleyeceksin.

Ben Fenerbahçe'nin kadrosunu yeterli görmüyorum. Transfer planlaması da çok iyi değil. Göreceksiniz Avrupa maçları dönüşü Galatasaray'a göre daha büyük sıkıntı yaşayacak. Ama 3 tane kilit transfer yaparsan o zaman işler değişir." ifadelerini kullandı.