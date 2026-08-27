Nihat Kahveci'den Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi uyarısı

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek 18 yıl sonra Devler Ligi'ne dönüş yapması, futbol camiasında büyük bir coşkuyla karşılandı. Eski milli futbolcu ve deneyimli yorumcu Nihat Kahveci, bu tarihi başarıyı Kontraspor YouTube kanalında duygusal bir dille değerlendirdi. Milli yıldız ayrıca Fenebahçe'ye Şampiyonlar Ligi uyarısında bulundu.

"YEMİN EDİYORUM ÇOK MUTLUYUM, ÇOK GURURLUYUM"

Kahveci, değerlendirmesine büyük bir memnuniyet ifadesiyle başlayarak şu sözleri sarf etti: "Yemin ediyorum çok mutluyum, çok gururluyum." Deneyimli yorumcu, artık iki Türk takımının birden Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:

"İki tane takımımız Şampiyonlar Ligi'nde. Fenerbahçeli taraftarlar 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziğini Kadıköy'de dinleyecekler minimum 4 tane maç. 18 yıllık Fenerbahçe'nin hasreti sona erdi."

6 DAKİKA 600 DAKİKA GİBİ

Karşılaşmanın gidişatına da değinen Kahveci, ilk yarının 2-0 tamamlandığını hatırlatarak endişeli anlarını şöyle aktardı: "İlk yarı 2-0 biten maç. Aman Allah'ım erken gol olmasın. 60'da Fofana'nın şık golü. Sonrasındaki iki gol. Doğru iptaller." Maçın son dakikalarında yaşanan gerginliği de esprili bir dille anlatan ünlü yorumcu, "Bitmeyen 6 dakika, 600 dakika gibi uzatmalar" ifadelerini kullandı ve heyecanını şu sözlerle anlattıı: "Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde! İki tane takımımız Şampiyonlar Ligi'nde. Minimum 16 tane maç izleyeceğiz."

AZİZ YILDIRIM GÖNDERMESİ

Kahveci, sözlerinin devamında Fenerbahçe'nin bu hedefe ulaşmak için gösterdiği kararlılığı takdirle karşıladığını belirtti: "Ben Şampiyonlar Ligi'ni istiyorum diyen Fenerbahçe'yi görmek beni mutlu etti. Aziz Başkan, yönetim, İsmail hoca, futbolcular… Emek veren herkesi tebrik ediyorum."

ŞAMPİYONLAR LİGİ UYARISI

Bu gecenin kulüp tarihinde çok özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan başarılı yorumcu, "Bundan daha güzel bir gece olamaz. Vallahi helal olsun" diyerek duygularını dile getirdi. Taraftarlara seslenen Kahveci, sözlerini şöyle tamamladı: "Fenerbahçeli taraftarlar çok önemli bir eşik atlatıldı. Bu iş Şampiyonlar Ligi'ne girdik. Ligde şampiyonluk istiyoruz. Oradan etkileniriz'i bir kenara bırakın. Bu işin maneviyatının keyfini yaşayın. İşin maddi tarafı da var."

GOLE ÖZEL VURGU

Değerlendirmesinde bireysel performanslara da yer veren Kahveci, Vedat Muriqi'nin golüne dair duygularını şöyle ifade etti: "Vedat, senin sağ ayağını seveyim. O gol çok önemliydi. Orada taraftarın, Lyon'un güçlü oynayacağım modunu kırdı."

Ünlü yorumcuya göre bu gol, Lyon'un maça güçlü başlama planını erkenden bozdu ve Fenerbahçe'ye psikolojik bir üstünlük sağladı.

BROWN'IN ASİSTİNE ÖZEL ÖVGÜ

Kahveci, ikinci golde etkili olan Archie Brown'ın performansına da dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı: "Hadi o geçti. İlk golü attın. 4 dakika sonra Greenwood korneri çok iyi kesti. Brown, sana helal olsun ya. Bir şey söyleyeyim mi? Orada o topu, o mesafeden yere vurdurdu. Yere vurdurduktan sonra kalecinin çıkarma ihtimali yok. Kimi vurur auta gider." Oyuncunun daha önce eleştirilen orta kullanma performansına da değinen Kahveci şöyle devam etti: "Brown'u eleştiririz. Gidiyorsun orta kesemiyorsun diye. Oosterwolde ile oynadığı dönemler vardı. Ya siz beraber pas yapmayın. Bugünkü Brown'a ne diyeyim? O golden sonra helal olsun."