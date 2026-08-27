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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kararı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Fenerbahçe Türkiye'yi temsil edecek. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kararı da belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kararı belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonun en merakla beklenen anlarından biri olan lig aşaması kura çekimi, bugün saat 19.00'da Monako'da gerçekleştirilecek.

Heyecanla beklenen kura ile birlikte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakipleri de netlik kazanacak.

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DURSUN ÖZBEK GİDİYOR

Sarı-kırmızılı kulübü kura töreninde temsil edecek heyetin oldukça geniş bir kadrodan oluştuğu açıklandı. Başkan Dursun Özbek'in bizzat yer alacağı heyette Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Maruf Güneş ve Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yazgan da bulunacak.

AZİZ YILDIRIM'DAN SÜRPRİZ KARAR

Sarı-lacivertli kulüp adına ise kura çekimine Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile Yönetim Kurulu Üyesi Selim Kosif katılacak. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Monako'daki kura çekiminde yer alamayacak.

RAKİPLER BUGÜN NETLEŞECEK

Monako'da gerçekleştirilecek kura çekimiyle birlikte her iki Türk temsilcisinin de lig aşamasında karşılaşacağı rakipler belli olacak.

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İKİ TEMSİLCİ İÇİN KRİTİK GÜN

Türk futbolunun iki büyük kulübünün aynı anda Şampiyonlar Ligi lig aşamasında yer alması, bu sezonu ayrıca özel kılıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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