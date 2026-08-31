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Halk TV Spor Nihat Kahveci Fenerbahçe'nin transferini açıkladı

Nihat Kahveci Fenerbahçe'nin transferini açıkladı

Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Samsunspor-Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Nihat Kahveci Fenerbahçe'nin transferini açıkladı

Yorumcu Nihat Kahveci, Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe'nin Samsunspor'u yendiği maçı Kontraspor YouTube kanalına değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin Oğuz Aydın ile birlikte yeni transfer yaptığını belirten Nihat Kahveci, milli futbolcunun gösterdiği performansa övgüler yağdırdı.

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''FENERBAHÇE BİR OYUNCU ALDI, KİMSE FARKINDA DEĞİL''

Nihat Kahveci Oğuz Aydın ile ilgili, "Fenerbahçe bir oyuncu aldı, kimse farkında değil. Greenwood, Lukaku, Vedat, Ake… Oğuz Aydın. Ben aldı diyorum. Kerem'e de büyük geçmiş olsun. Oğuz Aydın çok enteresan bir futbolcu. Kimilerinin beğenmediği, sallayabileceği, kadromda olmasın diyebileceği ama görev aldığında iyi oynadı.

2 tane Macaristan maçını hatırla, Uluslar A Ligi'ne çıkma maçı... Çok iyi oynamıştı. İlk golde Oğuz asist. Attığı gol böyle bir şey olamaz. Onun dışında topu tutması, sakinliği, oyunu yönlendirmesi, arkadaşlarına nefes aldırması... Gerçekten bence Fenerbahçe'nin transferi." yorumunu yaptı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Transfer
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