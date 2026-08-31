Fırat Aydınus: Bu bir kırmızı kart

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilere 3 puanı getiren golleri Vedat Muriqi ve Oğuz Aydın kaydetti.

Eski hakem Fırat Aydınus, Nelson Semedo'nun Yalçın Kayan'a yaptığı müdahaleyi değerlendirdi.

''BU BİR KIRMIZI KART''

Nelson Semedo'nun müdahalesinin kırmızı kart gerektirdiğini belirten Aydınus, ''Hocam bak. Bir mücadele içerisinde, ilk haftalarda Torreira’nın vardı. Ayak frekansı atarken bir basması topa doğru olurken, anında oyuncu kayıp topa doğru müdahale ederken basmasıyla bu basma çok farklı. Burada top adamın önünde, ileride.

Semedo adamın arkasında. Şimdi Semedo ayağını bastığı anda ‘’ay’’ deyip çekse, bazen böyle yumuşak bir yere basarsın da hemen çekersin, kabul edeceğim. Diyeceğim ki anlık bir şey. Ama Semedo basıyor ve diğer ayağına bakın, Semedo bastıktan sonra sol ayağının üzerine kalkıyor. Yani sağ ayağına yükleniyor. O baskıyı yapıyor. Dolayısıyla bu bir kırmızı kart ciddi faullü oyun'' ifadelerini kullandı.