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Mohamed Salah daha fazla dayanamadı

Trabzonspor'da forma giyen Mohamed Salah, 4-0'lık Ferencvaros yenilgisi sonrası daha fazla dayanamadı ve sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Mohamed Salah daha fazla dayanamadı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında dün Macaristan'ın Ferencvaros takımına 4-0 yenilerek yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam eden Trabzonspor'da Mısırlı yıldız Mohamed Salah, kendilerinden beklentinin yüksek olduğunu ve bu beklentileri karşılayabileceklerine inandığını belirtti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

Salah, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kariyerindeki hiçbir şeyin kolay olmadığına işaret ederek, "Kötü geceler ve hayal kırıklıkları futbolun bir parçası. Ben de bunları motivasyona ve kupalara dönüştürmeyi öğrendim. Trabzonspor benim kulübüm ve ben bu projenin bedenimle, ruhumla bir parçasıyım." ifadelerini kullandı.

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''BEKLENTİLERİN YÜKSEK OLDUĞUNU BİLİYORUM''

Mısırlı yıldız, dün gece yaşananların bunu değiştirmeyeceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum ve bu beklentileri karşılayabileceğimize, karşılayacağımıza gerçekten inanıyorum. 'Buraya kazanmaya geldim' benim için sadece bir slogan değil." (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Mohamed Salah Trabzonspor
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