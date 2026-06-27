Mısır çıktı İran da umutlandı

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu 3. maçında Mısır ile İran 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Mısır, gruptan 2. sırada yer alarak son 32 turuna çıktı. İran ise en iyi üçüncüler arasına girmek için diğer maçları beklemeye başladı.

Mısır, 5. dakikada Seber'in ceza sahası dışından sert şutunda top filelere gitmesiyle öne geçti.

İran bu gole 14. dakikada Rezaeian ile cevap verdi.

90+3 dakikadaEzatolahi'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Shobeir'in uzaklaştıramadığı topu Taremi tamamlamak istedi. Savunmadan seken topu Khalilzadeh, çaprazdan filelere gönderdi ancak VAR uyarısı sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

Maç 1-1 sonuçlandı. Bu sonuçla Mısır, grubu 5 puanla 2. sırada tamamlayarak üst tura yükseldi. İran ise 3 maçta aldığı 3 puanla grubu 3. sırada tamamladı. İran'ın üst tura yükselip yükselmeyeceği, diğer gruplardaki takımların puan ve averajlarına göre belli olacak.

MISIR-İRAN: 1-1

Stadyum: Seattle Stadyumu

Hakemler: Szymon Marciniak, Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik (Polonya)

Mısır: Shobeir, Hany, Ramy, Abdelmonem (Dk. 16 Ibrahim), Aboel Fettoh, Lasheen, Saber (Dk. 46 Attia), Ashour (Dk. 46 Marmoush), Trezeguet, Salah (Dk. 57 Zizo), Zico (Dk. 76 Abdel Karim)

İran: Beiravand, Rezaeian, Kanaani (Dk. 46 Hardani), Khalilzadeh, Nemati, Mohammadi, Ghoddos (Dk. 67 Moghanlou), Ghorbani, Ezatolahi, Mohebi, Taremi

Goller: Dk. 5 Saber (Mısır), Dk. 14 Rezaeian (İran)

Sarı kartlar: Dk. 19 Kanaani, Dk. 43 Nemati, Dk. 79 Ezatolahi, Dk. 90+4 Ezatolahi (İran), Dk. 20 Saber, Dk. 42 Ibrahim, Dk. 90+2 Lasheen (Mısır)