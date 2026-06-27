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Halk TV Spor E hani 18 Temmuz'da dönecekti: Temmuz 1'i bile göremeden döndü

E hani 18 Temmuz'da dönecekti: Temmuz 1'i bile göremeden döndü

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası'na giderken "18 Temmuz'da New York'tan İstanbul'a geleceğiz" demişti. Temmuzun başını bile göremeden milli takımla İstanbul'a döndü.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
E hani 18 Temmuz'da dönecekti: Temmuz 1'i bile göremeden döndü

Dünya Kupası'ndan elenen A Milli Takım, gece geç saatlerde İstanbul'a geldi.
Dönüşte TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun gergin ve üzgün olduğu görüldü.
Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası'na gitmeden önce, "Çocuklar iyi çalışıyorlar. Bu yola çıktığımızda bizim bir hedefimiz vardı. Sağ olsun bakanımızla Karadağ'da da beraberdik, Kosova'da da beraberdik. Ben kongreye 12 gün kala, 9 yaşındaki kızımın tavsiyesiyle aday oldum, 'Git futbolun başkanı ol, dünya şampiyonu olalım' dedi. Ben onun temiz kalbine inanıyorum. Bu yetenekli çocuklarla beraber, Türk milletinin gücünü de arkasına alarak Allah nasip ederse 18 Temmuz'da New York'tan, İstanbul'a geleceğiz" demişti.

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Finale çıkacağımızı söyleyecek kadar iddialı konuşan Hacıosmanoğlu Temmuz'un 1'ini bile göremeden İstanbul'a döndü.

ÖZEL UÇAKLA DÖNDÜLER

Dünya Kupası D Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekip, üçüncü ve son maçında ABD'yi 3-2 yendiği müsabakanın ardından Los Angeles'ten hareket eden özel uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.
Genel Havacılık Terminali'nden çıkan A Milli Takım kafilesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da yer aldı. A Milli Takım, güvenlik önlemleri eşliğinde havalimanından ayrıldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Milli Takım İbrahim Hacıosmanoğlu Dünya Kupası
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