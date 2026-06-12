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Halk TV Spor Milli takımın rakibi Avustralya'da maç öncesi flaş karar

Milli takımın rakibi Avustralya'da maç öncesi flaş karar

A Milli Takımın ilk rakibi Avustralya'da karar verildi. Avustralya Futbol Federasyonu, teknik direktör Tony Popovic'le sözleşme yeniledi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Milli takımın rakibi Avustralya'da maç öncesi flaş karar

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'yla karşı karşıya gelecek. 14 Haziran Pazar günü Vancouver'da oynanacak mücadele TSİ 07.00'de başlayacak.

TONY POPOVIC'LE ANLAŞILDI

Kritik karşılaşma öncesi millilerin rakibi Avustralya'dan sürpriz bir karar geldi. Avustralya Futbol Federasyonu, sözleşmesi temmuz sonunda bitecek olan teknik direktör Tony Popovic'le anlaştı.

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1 YILLIK YENİ SÖZLEŞME İMZALANDI

Avustralya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada deneyimli teknik adamla 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi.

TAKIMIN BAŞINDA 18 MAÇA ÇIKTI

Eylül 2024'te geldiği Avustralya Milli Takımı'nın başında 18 maça çıkan Tony Popovic, 1.60 puan ortalaması yakaladı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Avustralya Dünya Kupası Milli Takım
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