Şampiyon olan Acun Ilıcalı Hull City için Erdoğan'a gitti

İngiltere Championship play-off finalinde galip gelen Hull City, önümüzdeki sezon Premier Lig'de mücadele edecek.

ACUN ILICALI SARAYA GİTTİ

Yıllar sonra Premier Lig'e çıkarak 300 milyon euro gelir elde eden Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı'dan sürpriz bir ziyaret geldi. Ilıcalı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

FORMA HEDİYE ETTİ

Sarayda yapılan görüşmede Hull City'ye dair bilgilendirmelerde bulunan Acun Ilıcalı bir de forma hediye etti.

Görüşmenin sonunda Erdoğan'la fotoğraf çekilen Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yoğun temposu arasında beni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Hull City ile Premier Lig’e yükselme yolculuğumuzdaki detayları anlatma fırsatı buldum. Kendisinin ilgisi beni çok onurlandırdı ve mutlu etti. İnşallah Allah, gelecekte yeni başarıları da kendileriyle paylaşma fırsatını nasip eder.