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Halk TV Spor Mason Greenwood'un İstanbul'a geliş tarihini açıkladılar

Mason Greenwood'un İstanbul'a geliş tarihini açıkladılar

Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Mason Greenwood transferinde mutlu sona çok yaklaştı. İtalyanlar, Fenerbahçe'nin İngiliz yıldızı İstanbul'a getireceği tarihi duyurdu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Mason Greenwood'un İstanbul'a geliş tarihini açıkladılar

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürürken, bir yandan da transfer için yoğun mesai harcıyor.
Şu ana kadar Vedat Muriqi, Amara Diouf ve Nathan Ake'yi transfer eden Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen Mason Greenwood transferini bitirmek için girişimlerine devam ediyor.

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İSTANBUL'A GELECEĞİ TARİHİ AÇIKLADILAR

Mason Greenwood'un İstanbul'a geleceği tarih ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan basınından SportMediaset muhabiri Orazio Accomando, Fenerbahçe yönetiminin Mason Greenwood transferini bitirmek için yoğun çaba içinde olduğunu ifade etti.

Accomando, Fenerbahçe'nin Greenwood'u pazar ya da pazartesi günü İstanbul'a getirmeyi planladığını aktardı.

45 MAÇTA 26 GOL 11 ASİST

Geride bıraktığımız sezon Marsilya formasıyla 45 resmi maça çıkan Mason Greenwood, 26 gol atarken 11 de asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 55 milyon euro olan Greenwood'un Marsilya ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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