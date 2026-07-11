Yeni sezon öncesinde transfer üstüne transfer yapan Beşiktaş, sol kanat bölgesi için de düğmeye bastı.

Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Alexander Nübel ve Salih Özcan'ı transfer eden Beşiktaş, Leandro Trossard'ı da renklerine bağlıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

HT Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Leandro Trossard ile 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Siyah-beyazlıların yıldız futbolcu ile maaş konusunda da büyük ölçüde anlaştığı aktarıldı.

Taraflar arasındaki sürecin olumlu ilerlediği ve son detayların konuşulup pürüzlerin giderildiği yazıldı.

ARSENAL PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda Arsenal ile 50 maça çıkan 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 8 gol atarken 11 de asist yaptı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Belçika ile çeyrek finale kadar ilerleyebilen Trossard, turnuvada 2 gol attı ve 2 gol pası verdi.

Belçikalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro olarak gösteriliyor.