Kerem Aktürkoğlu'na kötü haberi verdi: Erman Toroğlu açıkladı

Fenerbahçe'nin Samsunspor'u yendiği maçı değerlendiren Erman Toroğlu, Kerem Aktürkoğlu'na kötü haberi verdi.

Toroğlu, Sözcü TV'de katıldığı yakında maçla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe yavaş yavaş yelkeni doldurmaya başladı rüzgarla. İyi işler yapıyorlar. Şampiyonlar Ligi de onları moral olarak iyi yere getirmiş. İsmail Kartal'a burada yine büyük iş düşüyor. Torpil yapmayacak. Oğuz böyle oynarsa Kerem orada forma alamaz. Kerem'i oynatırsa ikisini de kaybeder. Futbolcu formayı alır, forma verilmez. Oğuz, 'Ben bu takımda oynarım' diyor. Arkasındaki oyuncuyla da iyi anlaşıyor.

Bugün hep sol taraftan geldiler. Greenwood'un da morali bozulmuştur.

Lukaku Alman tankı gibi ama biraz zaman ister. Yemeyi mi azaltacak, idmanı mı çoğaltacak. 7 - 8 kilo mu verecek... İyi futbolcu olduğu kesin ama bu görüntüyle işi çok zor."

"OSİMHEN'İ KOY ŞAMPİYON OLUR"

"Galatasaray'dan Osimhen'i al, bu takıma koy... Fenerbahçe şampiyon olur. Galatasaray'da Osimhen'e çok yardım edilmiyor. Burada Guendouzi ve Kante var. Galatasaray'da kim var? Torreira var ama Guendouzi ve Kante kalitesinde değil. Bu isimler topu çok iyi kullanıyor. Fenerbahçe göze hoş gelen bir top oynuyor.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gidince takımın havası değişmiş. Oyuncular o kalitede oyuncular. Orada oynamanın keyfini tadacaklar. O hava, o müzik, insanın şeklini değiştirir. Türkiye'ye gelince daha farklı oynarsın.

İsmail Kartal eğer böyle bir Oğuz Aydın'ı, Kerem Aktürkoğlu'nun yanında keserse, Kartal'ın teknik direktörlüğünden şüphe ederim. Oğuz şu anda formanın sahibi. Formayı alıp hak yersen hiçbir yere gidemezsin."