Galatasaray'ın gündemine oturan Jhon Duran transferinde sürpriz bir detay gün yüzüne çıktı. 22 yaşındaki Kolombiyalı golcünün yakın çevresine ilettiği mesaj, Fenerbahçe taraftarlarını küplere bindirdi. Duran'ın sözleri, henüz imzalar atılmadan Fenerbahçe camiasını kızdırdı.

GALATASARAY İÇİN SABRSIZLANIYOR

Gazeteci Yakup Çınar'ın aktardığı bilgilere göre Jhon Duran, yakın çevresine son derece dikkat çekici şu mesajı iletti:

Galatasaray'a gidersem Fenerbahçe pişman olacak, o kadar iyi performans göstereceğim!

Bu sözler sonrası Fenerbahçe taraftarları sosyal medyadan Jhon Duran'ı etiketleyerek tepkilerini dile getirdi. Fenerbahçe'de yaşadığı hayal kırıklığını sonrası Duran en çok eleştirilen oyuncuların başında geliyordu.

FENERBAHÇE'DE HAYAL KIRIKLĞI YARATTI

Kolombiyalı golcü, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla beklenen performansı sergileyemedi ve taraftarlar nezdinde hayal kırıklığı yaratan bir süreç geçirdi. Yetenekli olduğu konusunda kimsenin şüphe duymadığı Duran için bu başarısız deneyim, derin bir iz bıraktı. Duran'ın Galatasaray ile anlaştıktan sonra verdiği demeç ise Sarı Lacivertlileri adeta küplere bindirdi.

AL NASSR'DAN BEDELSİZ KİRALIK

Transfer cephesindeki gelişmeler de hız kazanıyor. Galatasaray'ın Duran'ı Al Nassr'dan 1 yıllığına bedelsiz kiralık olarak kadrosuna katması bekleniyor. Sarı - Kırmızılılar büyük bir bonservis bedeli ödemeksizin dünya çapında tanınan ve Süper Lig'i yakından bilen bir golcüye kavuşacak.

BURUK'UN KARTINI OYNAMASI AN MESELESİ

Beşiktaş'ın efsanesi Metin Tekin'in geçtiğimiz günlerde yaptığı "Buruk bu transferle Fenerbahçe'ye meydan okudu" değerlendirmesine bu kez bizzat Duran'ın ağzından bir onay geldi.