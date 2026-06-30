Metin Tekin'den Galatasaray'a Fenerbahçe uyarısı

Spor yorumcusu Metin Tekin, Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran transferini dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. Tekin, özellikle Fenerbahçe dönemindeki performansı nedeniyle Okan Buruk ve Galatasaray'ı uyardı.

FENERBAHÇE GEÇMİŞİ GÖLGE DÜŞÜRÜYOR

Beşiktaş'ın efsanesi Metin Tekin, Duran'ın bir önceki sezonki Fenerbahçe macerasının transfer açısından önemli bir uyarı işareti taşıdığını vurguladı. "Jhon Duran geçen sene Fenerbahçe'de varlık gösteremedi" diyen yorumcu, oyuncunun sarı-lacivertli formayla beklenen performansa ulaşamadığını hatırlattı ve Galatasaray'ı uyardı.

"YETENEK YETMİYOR, PERFORMANS GEREKLİ"

Tekin'in en çarpıcı tespitlerinden biri, modern futbolda yeteneğin tek başına yeterli olmadığı yönündeki vurgusuydu. "Yetenekli olabilirsiniz ama performans göstermeniz gerekiyor. Fizik ve futbolculuğuna bir şey demiyorum ama elle tutulur bir varlık göremedik" sözleriyle Duran'ın fiziksel kapasitesini ve teknik altyapısını sorgulamazken, sahaya yansıyan somut katkı eksikliğine dikkat çekti.

OKAN BURUK UYARISI

Metin Tekin, Jhon Duran üzerinden Okan Buruk'u da uyarırken, "Şimdi bu transferle Galatasaray ne demiş oldu? 'Siz bu adamı Fenerbahçe'de oynatamadınız ama ben oynatacağım' yani Okan Buruk'un meydan okumasıdır. Demek ki hoca oynatacağına dair kendisine, oyuncuya güveniyor ve ayrıca büyük risk almıştır" ifadelerini kullandı.