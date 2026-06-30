Galatasaray'la anlaştı ilk açıklamasını yaptı: Fenerbahçe pişman olacak

Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürürken, anlmaşma yapılan ilk futbolcu belli oldu. Sarı kırmızılıların, geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık oynayan Jhon Duran'la anlaştıkları ileri sürüldü.

Gazeteci Ali Naci Küçük, Dici Futbol Youtube kanalında, "Galatasaray, Jhon Duran ile anlaştı. Başkan Dursun Özbek ve Okan Buruk, Jhon Duran transferine onay verdi. Prensip anlaşmasına varıldı" iddiasında bulundu.

Transferin temmuz ayının ilk haftasında açıklanacağını belirten Küçük, "Icardi kalsa da gitse de Duran gelecek. Galatasaray'ın ilk transferi Jhon Duran olacak" dedi.

"FENERBAHÇE PİŞMAN OLACAK"

Sarı kırmızılı kulübün Jhon Duran'ı Al Nassr'dan 1 yıllığına kiralayacağı, kendisine yıllık 4 milyon euro vereceği bildirildi.



Gazeteci Yakup Çınar ise çarpıcı bir detay aktardı. Buna göre Jhon Duran, yakın çevresine transfer iddialarını doğruladı ve "Galatasaray'a gidersem Fenerbahçe pişman olacak, o kadar iyi performans göstereceğim" dedi.

Jhon Duran, Fenerbahçe 10 maçta forma giyerken 3 kez de fileleri havalandırmıştı.