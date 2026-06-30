Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'ne özel transfer: 2 yıllık imzayı attı

Galatasaray basketbol takımı, yeni sezon kadro planlamasında önemli bir transferi sonuçlandırdı.

Önümüzdeki sezon yine Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, Anadolu Efes'ten milli oyuncu Şehmus Hazer'i kadrosuna kattı.



ASIL HEDEF: FIBA-EUROPE PROJESİ

Galatasaray bir sonraki sezon hayata geçmesi beklenen FIBA-Europe projesinde yer almak için tüm şartları zorluyor.

ÇIKIŞ PARASI ÖDENEREK 2 YILLIK İMZA ATILDI

Galatasaray, transferi tamamlamak için Anadolu Efes'e oyuncunun çıkış parasını ödedi ve Şehmus Hazer ile 2 yıllık bir sözleşmeye imza attı.

Şehmus Hazer'in basketbol yolculuğu, Banvit altyapısında şekillendi. Milli oyuncu, profesyonel kariyerinde sırasıyla Bandırma, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bahçeşehir Koleji formalarını giydi. Geçen yaz Anadolu Efes ile imza atan Hazer, bir sezonun ardından İstanbul'un diğer büyük kulübüne transfer olarak basketbol kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Hazer'in geçen sezon Basketbol Süper Ligi'nde ortaya koyduğu performans dikkatlerden kaçmadı. Maç başına ortalama 19 dakika 8 saniye sahada kalan oyuncu, bu sürede 10.8 sayı, yüzde 39.4 isabet oranıyla üç sayılık atışlar, 2.0 ribaund ve 2.1 asist ortalaması yakaladı.