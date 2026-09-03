İsmail Kartal'ın derbi planı ortaya çıktı: Beşiktaş’ı bu planla yenmeye çalışacak

Süper Lig’de sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek.

5 Eylül Cumartesi günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak derbi, saat 20.00’de başlayacak.

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Samsun dönüşü Beşiktaş maçı için kolları sıvadı ve planını hazırlamaya başladı.

PLAN BÜYÜK ÖLÇÜDE HAZIR

Beşiktaş’ın bu sezon oynadığı tüm maçlar izlenirken, detaylı analizler gerçekleştirildi.

Teknik direktör İsmail Kartal, dev maçın planını büyük ölçüde belirledi.

Sol kanattaki Archie Brown-Oğuz Aydın ikilisi, Lyon sonrası Samsun savunmasının sağ tarafına da zor anlar yaşatmıştı.

Kartal, derbide de hücum ağırlıklı olarak sol kanadı kullanacak.

BOŞLUKLARDAN FAYDALANMAK İSTEYECEK

Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş’ta ileri çıkmayı seven sağ bek Amir Murillo’nun arkasında bırakacağı boşluklardan en iyi şekilde faydalanmak istiyor.

Hücum sol kanattan yapılacak ancak bitiricilik olarak İsmail Kartal sağ kanada Mason Greenwood’a güveniyor.

Vedat Muriqi’nin hava toplarındaki üstünlüğü, Beşiktaş savunmasının öncelikli olarak Kosovalı golcüye odaklanmasına yol açabilir.

Siyah-beyazlıların bu yoğunlaşmasını fırsata çevirmek isteyen ekip, Greenwood’un ceza sahasında oluşacak boşlukları değerlendirerek tehlike yaratmasını hedefliyor. Teknik direktör ise Beşiktaş’ın önde yaptığı baskıya karşı da oyuncularını uyardı.

Kartal, oyuncularından özellikle kendi yarı sahalarında hataya yol açabilecek paslardan uzak durmalarını ve rakip baskısı karşısında daha sade bir oyun sergilemelerini talep etti.

Derbide Guendouzi’nin Orkun’u, Skriniar’ın ise Vlahovic’i yakından takip edeceği belirtildi.