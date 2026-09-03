Fenerbahçe'nin yıldızı takımdan ayrıldı: ''Beni zorla gönderdiler'' dedi

Fenerbahçe’de beklenen ayrılık gerçekleşti.

Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Jazira ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe’nin Talisca ile yollarını ayırdığı ve yıldız futbolcunun İstanbul’dan ayrıldığı ifade edildi.

FLAŞ İTİRAF: BENİ ZORLA GÖNDERDİLER

Sarı-lacivertli takımda kalmak istediği iddia edilen Talisca’nın, Al Jazira’ya transferi sonrası yaptığı açıklamalar ortaya çıktı.

Takvim’de yer alan habere göre; Fenerbahçe’den ayrılmak istemediğini ifade eden Anderson Talisca’nın yakın çevresine, "Fenerbahçe'de gayet mutluydum. Sezona iyi başladım. Taraftarın da beni sevdiğini biliyorum. Beni takımdan zorla gönderdiler. Futbolda böyle şeyler var ama buradan buruk ayrılıyorum." dediği belirtildi.

Al Jazira’ya transfer olmayı kabul eden Talisca’nın 2 yıllık sözleşme imzalayacağı aktarıldı.

‘’TALISCA’YI ALKIŞLAYARAK GÖNDERECEĞİZ’’

Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer, Anderson Talisca ile ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "İnşallah Talisca'yı da, bütün taraftarlarımızın alkışıyla uğurlayacağız. Katkı vererek gidiyor Talisca. Maddi manada değil, birçok maçta yer aldı, ter döktü, emek verdi. Taraftarın gönlünü kazanarak gidecek. Onu alkışlayarak göndereceğiz." demişti.

44 GOLE KATKI SAĞLADI

Fenerbahçe formasıyla 75 resmi maçta oynayan Anderson Talisca, takımına 44 gollük katkı sağladı.