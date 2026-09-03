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Halk TV Spor Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin sonucunu duyurdu

Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin sonucunu duyurdu

Abdülkerim Durmaz, Süper Lig’de oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin sonucunu skor vererek açıkladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin sonucunu duyurdu

Süper Lig’in 4. haftasında derbi heyecanı yaşanacak.

Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek.

5 Eylül Cumartesi günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak derbi, saat 20.00’de başlayacak.

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İKİ TAKIMIN PUAN DURUMU

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Süper Lig’de aynı puanda yer alıyor.

İki takım da oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 yenilgi alarak 6 puan topladı.

Beşiktaş, averajla Fenerbahçe’nin 1 basamak üstünde 3. sırada yer alıyor.

ABDÜLKERİM DURMAZ’DAN MAÇ TAHMİNİ

Abdülkerim Durmaz, Süper Lig’deki dev derbi öncesi tahminde bulundu.

Durmaz, mücadelenin 2-1 biteceğini ve derbiyi Fenerbahçe’nin kazanacağını dile getirdi.

İŞTE 4. HAFTA PROGRAMI

Süper Lig’de 4. haftanın programı şu şekilde:

4 Eylül Cuma:

  • 20.00 Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

5 Eylül Cumartesi:

  • 17.00 Erzurumspor FK-TÜMOSAN Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
  • 20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani)

6 Eylül Pazar:

  • 17.00 Kasımpaşa-Amed Sportif Faaliyetler (Recep Tayyip Erdoğan)
  • 17.00 Arca Çorum FK-Eyüpspor (Çorum Şehir)
  • 20.00 Kocaelispor-Samsunspor (Kocaeli)
  • 20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Papara Park)

7 Eylül Pazartesi:

  • 20.00 Göztepe-Gaziantep FK (ISONEM Park Gürsel Aksel)
  • 20.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Beşiktaş Derbi
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