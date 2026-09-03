Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin sonucunu duyurdu
Abdülkerim Durmaz, Süper Lig’de oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin sonucunu skor vererek açıkladı.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Süper Lig’in 4. haftasında derbi heyecanı yaşanacak.
Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek.
5 Eylül Cumartesi günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak derbi, saat 20.00’de başlayacak.
İKİ TAKIMIN PUAN DURUMU
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Süper Lig’de aynı puanda yer alıyor.
İki takım da oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 yenilgi alarak 6 puan topladı.
Beşiktaş, averajla Fenerbahçe’nin 1 basamak üstünde 3. sırada yer alıyor.
ABDÜLKERİM DURMAZ’DAN MAÇ TAHMİNİ
Abdülkerim Durmaz, Süper Lig’deki dev derbi öncesi tahminde bulundu.
Durmaz, mücadelenin 2-1 biteceğini ve derbiyi Fenerbahçe’nin kazanacağını dile getirdi.
İŞTE 4. HAFTA PROGRAMI
Süper Lig’de 4. haftanın programı şu şekilde:
4 Eylül Cuma:
- 20.00 Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)
5 Eylül Cumartesi:
- 17.00 Erzurumspor FK-TÜMOSAN Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
- 20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani)
6 Eylül Pazar:
- 17.00 Kasımpaşa-Amed Sportif Faaliyetler (Recep Tayyip Erdoğan)
- 17.00 Arca Çorum FK-Eyüpspor (Çorum Şehir)
- 20.00 Kocaelispor-Samsunspor (Kocaeli)
- 20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Papara Park)
7 Eylül Pazartesi:
- 20.00 Göztepe-Gaziantep FK (ISONEM Park Gürsel Aksel)
- 20.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi