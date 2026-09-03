Son Dakika | UEFA'dan Fenerbahçe'ye kötü haber: Soruşturma başlatıldı

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UEFA'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

Sarı-lacivertli kulüp, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon ile oynanan maçın ardından UEFA'nın Matteo Guendouzi, Mason Greenwood ile Fenerbahçe'ye soruşturma başlattığını açıkladı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan açıklamada, ''UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasının ardından futbolcularımız Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood ile Kulübümüz hakkında UEFA tarafından disiplin süreci başlatılmıştır.

Kulübümüz, söz konusu süreçte futbolcularımızın ve Fenerbahçe’nin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gerekli savunmaları UEFA’nın ilgili kurulları nezdinde gerçekleştirecektir.

Sürece ilişkin gerekli bilgi, belge ve savunmalar UEFA’ya sunulacak olup gelişmeler Kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.'' ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve 18 yıl aradan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başardı.

Temsilcimizin kazandığı maçın ardından sahada ve tünel bölgesinde futbolcular ile teknik ekiplerin dahil olduğu kavgalar meydana geldi.

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Matteo Guendouzi'nin maç öncesi ve maç sonu yaptığı hareketler Lyon taraftarını kızdırdı.

Matteo Guendouzi ve takım arkadaşı Mason Greenwood'un maç sonu yaptığı kutlamalar sonrası olay çıktı.

Yaşanan olaylar soyunma odası tüneline de taşındı.

Guendouzi, Romelu Lukaku ve Milan Skriniar tarafından sahadan çıkarılırken Lyon kaleci antrenörü Antonio Ferreira tünel bölümünden çıkarak Guendouzi'ye tekme attı.

Bunun üzerine tünelde de yeni bir kavga meydana geldi.

''AİLEME HAKARET ETTİLER''

Maçın ardından konuşan Matteo Guendouzi, “Tahrik etmek istiyorsanız, bu iki taraflı olur. Aileme hakaret ettiler ve bu benim için saygısızlıktı. Sonrasında istediğimiz gibi kutlama yapamıyorsak bunun üzücü olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.