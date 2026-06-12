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Halk TV Spor Galatasaray'da Erden Timur için karar çıktı

Galatasaray'da Erden Timur için karar çıktı

Galatasaray camiasının sevilen ismi Erden Timur tahliye edildi. Kulübün yakında taraftarla buluşma organizasyonu düzenleyeceği açıklandı.

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Galatasaray'da Erden Timur için karar çıktı

Galatasaray camiası uzun süredir beklediği habere kavuştu. Erden Timur'un tahliye edilmesi sarı-kırmızılı camiada büyük sevinç yarattı.

Son dakika | Erden Timur için tahliye kararıSon dakika | Erden Timur için tahliye kararı

343 Digital Youtube kanalında konuşan Haluk Yürekli, tahliyenin ardından yaşananları aktardı.

Galatasaray'da Erden Timur için karar çıktı - Resim : 2
"MORALİ HİÇ BOZULMADI"

Yürekli, Timur'un cezaevindeki sürecine ilişkin dikkat çekici bilgiler paylaştı. Timur'un tutuklu kaldığı dönemde mantalitesini güçlü tutmayı başardığını belirten Yürekli, "Erden Timur'un cezaevinde morali hiç bozuk değildi. Genel olarak 'Her şerde bir hayır vardır' gibi bir yaklaşımdaydı" dedi.

İLK ZİYARETÇİLER GELDİ

Tahliyenin hemen ardından Galatasaray camiasından ilk ziyaret gecikmedi. Abdullah Kavukcu ve Eray Yazgan, Erden Timur'u evinde ziyaret ederek yanında olduklarını gösterdi.

STAT BULUŞMASI GÜNDEMDE

Galatasaray'ın Timur için yakın vadede bir buluşma organizasyonu planladığı öğrenildi. Henüz kesin bir mekan belirlenmemiş olsa da etkinliğin statta gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Kulübün kısa süre içinde taraftara resmi duyuru yapması bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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