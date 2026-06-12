Galatasaray camiası uzun süredir beklediği habere kavuştu. Erden Timur'un tahliye edilmesi sarı-kırmızılı camiada büyük sevinç yarattı.

343 Digital Youtube kanalında konuşan Haluk Yürekli, tahliyenin ardından yaşananları aktardı.



"MORALİ HİÇ BOZULMADI"

Yürekli, Timur'un cezaevindeki sürecine ilişkin dikkat çekici bilgiler paylaştı. Timur'un tutuklu kaldığı dönemde mantalitesini güçlü tutmayı başardığını belirten Yürekli, "Erden Timur'un cezaevinde morali hiç bozuk değildi. Genel olarak 'Her şerde bir hayır vardır' gibi bir yaklaşımdaydı" dedi.

İLK ZİYARETÇİLER GELDİ

Tahliyenin hemen ardından Galatasaray camiasından ilk ziyaret gecikmedi. Abdullah Kavukcu ve Eray Yazgan, Erden Timur'u evinde ziyaret ederek yanında olduklarını gösterdi.

STAT BULUŞMASI GÜNDEMDE

Galatasaray'ın Timur için yakın vadede bir buluşma organizasyonu planladığı öğrenildi. Henüz kesin bir mekan belirlenmemiş olsa da etkinliğin statta gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Kulübün kısa süre içinde taraftara resmi duyuru yapması bekleniyor.