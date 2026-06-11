Son dakika | Erden Timur için tahliye kararı

Eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, ''Futbolda bahis'' soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

Devam eden soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

ERDEN TİMUR HAKKINDA TAHLİYE KARARI

Gazeteci Yakup Çınar'ın haberine göre; NEF Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur hakkında tahliye kararı verildi.

Timur, İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince yurtdışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

NE OLMUŞTU?

İş insanı ve eski Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, yürütülen yasa dışı bahis ve futbolda şike soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından 29 Aralık 2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Futbolda bahis ve şike iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Timur'un dosyası, emniyetteki işlemlerin ardından mevcut soruşturmadan ayrılarak Terörizmin Finansmanı ve Aklama Bürosu'na aktarılmış ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verilmişti.

ERDEN TİMUR KİMDİR?

16 Kasım 1981'de Mersin'de dünyaya gelen Erden Timur, Türkiye'nin tanınmış iş insanları arasında yer almaktadır. Eğitim hayatına Tarsus Amerikan Koleji'nde başlayan Timur, yükseköğrenimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamıştır.

Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren NEF'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Erden Timur, "Foldhome" ve "Foldoffice" gibi yenilikçi projelerle adından söz ettirmiştir. Spor camiasında ise 2022-2024 yılları arasında Galatasaray Sportif A.Ş.'de Başkanvekilliği görevini üstlenmiş, kulübün elde ettiği son şampiyonluklarda önemli katkılarıyla dikkat çekmiştir.