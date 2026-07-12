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Halk TV Spor Galatasaray'da büyük gün! Gardi devreye girdi Osimhen'in telefonu yetti: İstanbul'a geliyor

Galatasaray'da büyük gün! Gardi devreye girdi Osimhen'in telefonu yetti: İstanbul'a geliyor

Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk transfer bombasını patlatıyor. Gardi devreye girdi Osimhen'in telefonu yetti! İstanbul'a geliyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'da büyük gün! Gardi devreye girdi Osimhen'in telefonu yetti: İstanbul'a geliyor

Galatasaray'da transferde büyük gün. Sarı kırmızılıların uzun süredir istediği transfer için İtalyan menajer George Gardi devreye girdi. Osimhen'in telefonu yetti. İstanbul'a geliyor.

Yine Osimhen: Galatasaray ilk transferini 27 milyon euroya yaptıYine Osimhen: Galatasaray ilk transferini 27 milyon euroya yaptı

Sarı kırmızılılar, İtalyan menajer George Gardi'nin yürüttüğü transfer çalışmasında İngiltere'nin Burnley takımında forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu ile anlaştı. Fanatik'teki habere göre; transferde kilit rolü Victor Osimhen oynadı. Nijeryalı golcünün, vatandaşı Ugochukwu’yu arayarak İstanbul'a gelmeye ikna ettiği ileri sürüldü.

5+20 MİLYON EURO ÖDENECEK

Galatasaray'ın Burnley'e 1 yıllık kiralık ve satın alma opsiyonu teklif ettiği haberde yer aldı. Buna göre ilk sezon için kiralama bedeli olarak 5 milyon euro ödenecek. Daha sonra satın alma opsiyonu devreye girecek ve 20 milyon euro daha İngiliz kulübüne gönderilecek.
Genç futbolcunun menajerinin de bugün İstanbul'a gelmesi ve transferin kesinleşmesi bekleniyor.

Galatasaray'da büyük gün! Gardi devreye girdi Osimhen'in telefonu yetti: İstanbul'a geliyor - Resim : 2
Nijerya asıllı Fransız futbolcu merkez orta saha olarak görev yapıyor. Defansif olarak da oynayabiliyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Transfer Victor Osimhen
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