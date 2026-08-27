Galatasaray'a transfer müjdesi: Fenerbahçe etkisi ortaya çıktı

Galatasaray'a transfer müjdesi Fransa'dan geldi. Bu müjdede Fenerbahçe etkisi ortaya çıktı. Yıldız oyuncu için kapı açıldı.

Sarı kırmızılılar, menajer Gardi'nin önerisiyle Olimpik Lyon'un Belçikalı futbolcusu Malick Fofana'yı gündeme almışlardı.

Gazeteci Ali Naci Küçük, 343 Digital'de "Lyon bu futbolcunun bonservisi için 40 milyon euro istiyor. Gardi aracılığı ile 'Fenerbahçe kaçından sonra görüşebiliriz' diye haber göndermişler" ifadelerini kullanmıştı.

LYON'UN TEKNİK DİREKTÖRÜ AÇIKLADI

Olimpik Lyon'un Fenerbahçe'ye kendi sahasında 2 - 1 yenilip, Şampiyonlar Ligi'nin kapısından dönmesinin ardından teknik direktör Paulo Fonseca açıklamalarda bulundu.

Fonseca, "Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyorduk, hayal kırıklığı yaşıyoruz. Taraftarlarımızın oluşturduğu muhteşem atmosferle turu geçmek istiyorduk, oyuncular bireysel olarak çok iyi oynadılar. Takım elinden geleni yaptı, 2 golümüz iptal oldu, bir de direkten dönen top vardı. Güzel tepkiler verdik. Oyuncular sonuna kadar mücadele ettiler" ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun değişikliklerin geç yapıldığına dair sorusunu da Fonseca, şu cevabı verdi:

"Maçın ardından oyuncu değişikliğini konuşmak kolay. Kötü bir antrenör olduğumu mu söylemek istiyorsunuz bilmiyorum. Bu sorulara artık alıştım, hep aynı. Her maçtan sonra aynı soru."

Fonseca, Şampiyonlar Ligi'ne girememelerinin maddi olarak kulübü etkileyeceğini de belirterek, takımdaki bazı futbolcuların ayrılışlarının değerlendirileceğini belirtti. Fonseca, takımın en pahalı futbolcularından olan Fofana'ya da kapıyı açmış oldu.