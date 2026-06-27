Galatasaray taşınıyor. Başkan Dursun Özbek resmen açıkladı.

Dursun Özbek, olağanüstü genel kurulda 4 yıllık dönemin bilançosunu üyelerle paylaştı. Üst üste kazanılan şampiyonlukları, Avrupa'daki güçlü kimliği ve kadın voleybol takımının Avrupa şampiyonluğunu hatırlatan Özbek, başarıyı yalnızca kupalarla ölçmediğini vurguladı:

Onları kalıcı kılacak olan güçlü bir kulüp yapısıdır. Kalıcı başarı; güçlü tesislerle, güçlü mali yapı ile ve geleceği planlayan bir yönetim anlayışıyla mümkündür.

TAŞINMA MÜJDESİNİ DUYURDU

Özbek, Kemerburgaz Tesisleri'nin Galatasaray'ın sportif yükselişindeki payını özellikle vurguladı ve "Florya'dan Kemerburgaz'a taşınmanın ne kadar doğru bir karar olduğunu görüyorum. Okan Hocamızın da belirttiği gibi, futbol takımının artan performansında yeni tesislerimizin büyük etkisi olmuştur" dedi.

İkinci fazda akademi ve kadın futbol takımının da buraya taşınmasının planlandığı açıklandı:

İkinci faza geçiyoruz. Şimdi akademimizin ve kadın futbol takımımızın buraya taşınmasını planlıyoruz.

BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKIŞ

Özbek'in dönemin en kritik finansal hamlesi olarak sunduğu karar, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkılmasıydı. Bu adımı kulübün mali bağımsızlığa giden yolda dönüm noktası olarak değerlendiren Özbek, Florya, Kemerburgaz, Riva, Aslantepe ve Mecidiyeköy projelerinde de somut ilerleme kaydedildiğini aktardı.

ASLANTEPE: GELECEĞİN PROJESİ

Özbek'in en fazla heyecanlandığını dile getirdiği proje ise Aslantepe Vadisi oldu. Basketbol, voleybol ve amatör branşları tek çatı altında toplayacak olan bu kompleksin, kulübün uzun süredir eksikliğini hissettiği bir boşluğu dolduracağı belirtildi.

250 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Özbek, yetki talep edilen gayrimenkul projelerinin toplam yatırım tutarının yaklaşık 250 milyon dolar olduğunu açıkladı. Kulübün konsolide bütçesinin bu yıl yaklaşık 500 milyon euroya ulaşmasının beklendiğini belirten Özbek, bu rakamın gerçekçi biçimde karşılanabileceğine inandığını söyledi.