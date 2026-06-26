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Halk TV Spor Dursun Özbek'in sabrı taştı: Giderse daha iyisini alırız

Dursun Özbek'in sabrı taştı: Giderse daha iyisini alırız

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Icardi meselesinde tutumunu net ortaya koydu. Özbek "Kabul ederse kalır, etmezse gider. Daha iyisini alırız." sözleriyle sabrının taştığını ifade etti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Dursun Özbek'in sabrı taştı: Giderse daha iyisini alırız

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek dayanamadı. Özbek'in Icardi konusunda sabrının taştığı vurgulandı.
Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini korurken Başkan Dursun Özbek'in kafa karışıklığına yer bırakmayan bir tutum sergilediği öğrenildi.

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A Spor yayınında konuşan Zeki Uzundurukan, Özbek'in Icardi konusundaki net tutumunu aktardı:
Icardi'ye şartlarımızı sunduk, teklifimizi ilettik. Kabul ederse kalır, kabul etmezse gider.

B PLANI ÇOKTAN HAZIR

Zeki Uzundurukan'ın "Icardi giderse B planınız var mı?" sorusuna Özbek'in cevabı kısa ve sert oldu. Özbek'in Icardi konusunda sabrının taştığı ifade edilirken "B planımız elbette ki var. Icardi giderse daha iyisini alırız." sözleri dikkat çekti.

TOP ICARDI'DE

Galatasaray'ın Arjantinli golcünün yanıtını beklerken alternatif isimler için de çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Top artık Icardi'nin sahasında.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Mauro Icardi Dursun Özbek
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