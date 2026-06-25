Galatasaray maçında dikkat çekti: TFF 1. Lig ekibine imza attı

Trendyol 1. Lig takımlarından Pendikspor, Trabzonspor ile yollarını ayıran Onuralp Çakıroğlu'nu renklerine bağladı.

2 YILLIK ANLAŞMA AÇIKLANDI

Kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki kanat oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını bildirildi. Açıklamada, "Onuralp Çakıroğlu'na 'Kulübümüze hoş geldin' diyor, Pendikspor formamız altında başarılarla dolu bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ONURALP ÇAKIROĞLU'NDAN VEDA MESAJI

Trabzonspor'a veda mesajı yayınlayan Onuralp Çakıroğlu ise şu sözleri sarf etti:

“Kapısından çocuk yaşta girdiğim, her yaş kategorisinde formasını gururla taşıdığım ve A takımına kadar yükselerek hayallerimi gerçekleştirdiğim şanlı Trabzonspor’uma veda zamanı. Burada sadece futbolu değil; Trabzonsporlu duruşunu, aidiyeti ve pes etmemeyi öğrendim. Üzerimde emeği olan tüm hocalarıma, kulüp personelimize, yönetimimize, her anımda yanımda olan takım arkadaşlarıma ve büyük Trabzonspor taraftarına sonsuz teşekkür ederim. Formayı üzerimden çıkarsam da, içimdeki Trabzonspor sevgisi ve bordo-mavi ruh her zaman benimle yaşayacak. Hakkınızı helal edin, hoşça kalın!

ABDÜLKERİM BARDAKÇI'YLA TARTIŞMIŞTI

Onuralp Çakıroğlu özellikle Galatasaray maçı sonrası Abdülkerim Bardakçı'yla yaşadığı tartışma nedeniyle gündem olmuştu.