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FIFA Kocaelispor'a sürpriz yaptı

Kocaelispor, FIFA'nın Clearing House sistemine tam uyum sağlayarak transfer yasağını resmen geride bıraktı. Kulüp yönetimi engelin kaldırılmasını camiaya müjdeledi, kadro güçlendirme çalışmaları artık hız kazanacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
FIFA Kocaelispor'a sürpriz yaptı

FIFA'dan Kocaelispor'a sürpriz haber geldi! Kocaelispor, FIFA'nın zorunlu kıldığı Clearing House sistemine entegrasyon sürecinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle transfer yasağıyla karşı karşıya kalmıştı. Uluslararası transferlerde kulüplerin kullanması zorunlu olan bu sistem, oyuncu ücret ve tazminat ödemelerinin şeffaf biçimde takip edilmesini amaçlıyor. Süreçteki eksikliklerin giderilememesi, Kocaelispor'un transfer piyasasında ciddi ölçüde elinin kolunun bağlanmasına yol açmıştı.

SİSTEME TAM UYUM SAĞLANDI

Kulüp yönetimi, FIFA'nın talep ettiği Clearing House düzenlemelerine ilişkin süreci titizlikle yürüterek sisteme tam akreditasyon kazandı. Geçtiğimiz hafta Özgür Kocaeli Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulunan Başkan Recep Durul, gerekli tüm belgelerin FIFA'ya eksiksiz iletildiğini ve sorunun en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını müjdelemişti. Yapılan resmi başvuruların ardından FIFA, Kocaelispor'un transfer yasağını kendi resmi platformu üzerinden kaldırarak süreci onayladı.

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KRİTİK VİRAJ DÖNÜLDÜ, ÇALIŞMALAR HIZ KAZANIYOR

Transfer engelinin resmen ortadan kalkmasıyla birlikte Kocaelispor, kadrosunu güçlendirme yolunda önündeki tüm hukuki engelleri aştı. Yönetimden gelen bu olumlu haber camia genelinde büyük bir memnuniyetle karşılanırken, teknik ekibin belirlediği hedefler doğrultusunda transfer görüşmelerinin hız kazanması bekleniyor.

YENİ SEZON YAPILANMASI ODAK NOKTASINA ALINDI

Yasağın sona ermesiyle Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarını tüm enerjisiyle sürdürebilecek konuma geldi. Kulüp yönetiminin öncelikli hedefinin teknik direktörün talep ettiği mevkileri doldurmak olduğu öğrenilirken, iç transferin yanı sıra yabancı oyuncu seçeneklerinin de masaya yatırıldığı belirtiliyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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