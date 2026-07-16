Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe yeni sezona hazırlanırken, Şampiyonlar Ligi yolu da belli oldu.

Sarı lacivertli takım Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya'nın Gornik Zabrze takımı karşılaşacak.

21 Temmuz'daki ilk maçı kendi sahasında oynayacak olan temsilcimiz, 28 Temmuz'da da deplasmanda mücadele edecek.

Fenerbahçe rakibini geçerse 3. eleme turuna çıkacak. 3. eleme turundaki muhtemel rakipler belli oldu.

FENERBAHÇE'NİN 3. ELEMEDEKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe'nin 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri şöyle:

Union Saint-Gilloise (Belçika)

Sparta Prag (Çekya)

Sturm Graz (Avusturya) - Hearts (İskoçya) eşleşmesinin galibi

NEC Nijmegen (Hollanda)

Fenerbahçe bu rakiplerden eşleşeceği takımı elemesi halinde de gruplara kalmak için play off maçına çıkacak.

Temsilcimiz play off turuna kalırsa muhtemel rakiplerine Lyon (Fransa), Bodo/Glimt (Norveç) ve Olympiakos (Yunanistan) eklenecek.