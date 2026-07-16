Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Fenerbahçe yeni transferini resmen açıkladı: Rusya'dan geliyor

Fenerbahçe yeni transferini resmen açıkladı: Rusya'dan geliyor

Fenerbahçe Kulübü yeni transferini resmen duyurdu. Rusya'nın Kazan takımından geliyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe yeni transferini resmen açıkladı: Rusya'dan geliyor
Son Güncelleme:

Fenerbahçe Kulübü, yeni transferini resmen açıkladı. Sarı lacivertliler Rusya'nın Kazan takımında oynayan ABD'li basketbolcu ile anlaştığını duyurdu.

Mason Greenwood bugün geliyor da asıl sıradakilere bakın: Fenerbahçe'den 2 transfer dahaMason Greenwood bugün geliyor da asıl sıradakilere bakın: Fenerbahçe'den 2 transfer daha

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, son olarak Unics Kazan forması giyen Amerikalı pivot Marcus Bingham Jr. (2.13cm - 2000) ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır.

EUROCUP ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

2018-2022 yıllarında Amerika Kolej Ligi’nde Michigan State Üniversitesi forması giyen Bingham Jr., 2023-24 sezonunda Hapoel Haifa ile anlaştı. Hapoel Holon döneminin ardından Kasım 2024’te Hapoel Tel Aviv’e transfer olan Amerikalı uzun, 2025 yılında EuroCup şampiyonluğu yaşadı. 2025-26 sezonunda VTB Ligi ekiplerinden Unics Kazan ile anlaşan Bingham Jr., Rusya temsilcisi ile 54 maçta, 15.6 sayı, 7.1 ribaund, 1.0 asist ve 1.4 top çalma istatistikleri ile oynadı.

Fenerbahçe yeni transferini resmen açıkladı: Rusya'dan geliyor - Resim : 2
Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Marcus Bingham Jr.’a hayırlı olmasını diliyor, 2026-27 sezonundan itibaren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın başarısı için mücadele edecek oyuncumuza Çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Transfer
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro