Fenerbahçe yeni transferini resmen açıkladı: Rusya'dan geliyor

Fenerbahçe Kulübü, yeni transferini resmen açıkladı. Sarı lacivertliler Rusya'nın Kazan takımında oynayan ABD'li basketbolcu ile anlaştığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, son olarak Unics Kazan forması giyen Amerikalı pivot Marcus Bingham Jr. (2.13cm - 2000) ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır.

EUROCUP ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

2018-2022 yıllarında Amerika Kolej Ligi’nde Michigan State Üniversitesi forması giyen Bingham Jr., 2023-24 sezonunda Hapoel Haifa ile anlaştı. Hapoel Holon döneminin ardından Kasım 2024’te Hapoel Tel Aviv’e transfer olan Amerikalı uzun, 2025 yılında EuroCup şampiyonluğu yaşadı. 2025-26 sezonunda VTB Ligi ekiplerinden Unics Kazan ile anlaşan Bingham Jr., Rusya temsilcisi ile 54 maçta, 15.6 sayı, 7.1 ribaund, 1.0 asist ve 1.4 top çalma istatistikleri ile oynadı.



Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Marcus Bingham Jr.’a hayırlı olmasını diliyor, 2026-27 sezonundan itibaren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın başarısı için mücadele edecek oyuncumuza Çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz."