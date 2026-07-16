Mason Greenwood bugün geliyor da asıl sıradakilere bakın: Fenerbahçe'den 2 transfer daha

Fenerbahçe'de taraftarların heyecanla beklediği İngiliz futbolcu Mason Grenwood bugün geliyor. Greenwood bugün geliyor da asıl sıradakilere bakın. Fenerbahçe'den 2 transfer daha.

Sarı lacivertli kulüp, Greenwood'la ilgili dün şu açıklamayı yaptı:

"Kulübümüzün 4 yıllık anlaşmaya vardığı yeni transferimiz İngiliz futbolcu Mason Greenwood, Profesyonel Futbol A Takımımızın çalışmalarına katılmak üzere yarın (bugün) İstanbul’a gelecektir.

Mason Greenwood’u ve ailesini taşıyan uçak, yarın saat 16.50’de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ne iniş yapacaktır.

Yeni transferimize Büyük Fenerbahçe ailesinin gücünü en güzel şekilde hissettirebilmek adına, havalimanına karşılamaya gelecek taraftarlarımızın doğrudan Genel Havacılık Terminali çıkış alanına yönelmelerini ve güvenlik güçlerimizin yönlendirmelerine hassasiyetle uymalarını önemle rica ederiz.

Taraftarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

FENERBAHÇE'DEN 2 TRANSFER DAHA

Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım ve ekibinin Greenwood dışında 2 transferi daha bitirmeye çalıştıkları ileri sürüldü.

Sarı lacivertlilerin geçen sezon Barcelona'da kiralık oynayan Marcus Rasford için kulübü Manchester United'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundukları belirtildi. İngiliz kulübünün ise bonservisiyle vermek istediği ileri sürüldü.

Ayrıca Aston Villa'nın golcüsü Ollie Watkins için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Fenerbahçe'nin Watkins için 40 milyon euroyu gözden çıkardığı da iddia edildi.