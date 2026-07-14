Greenwood Fenerbahçe formasını giydi: İstanbul'a geliş saati belli oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Mason Greenwood'u kadrosuna katıyor. Bir süredir görüşmelerde bulunan sarı-lacivertliler hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşmaya vardı.

"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Fenerbahçe'ye transfer olan Mason Greenwood, Fenerbahçe formasını giyip taraftara mesaj yolladı. Greenwood açıklamasında "Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Son haftalarda bana gösterdiğiniz destek için çok teşekkür etmek istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım harika bir sezon geçirebiliriz. Haydi!" sözlerini sarf etti.

İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

İngiliz futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve imzayı atmak üzere İstanbul'a geliyor. Oyuncunun 23.45'te, İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Sarı-lacivertliler transfer için Marsilya'ya 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada 2 milyon euro da bonus olacak. Ayrıca Greenwood'a yıllık 10 milyon euro maaş verilecek.