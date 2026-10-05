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Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın gözüne giremedi! İlk ayrılık kapıda

Fenerbahçe’nin sezon başında kadrosuna kattığı Mert Müldür, İsmail Kartal’ın forma tercihlerinde geride kaldı. Sarı-lacivertli futbolcunun yaşanan sakatlıklara rağmen düzenli forma şansı bulamaması dikkat çekti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın gözüne giremedi! İlk ayrılık kapıda

Fenerbahçe’de sezon başında büyük beklentilerle transfer edilen Mert Müldür, teknik direktör İsmail Kartal’ın kadro tercihleri arasında istediği konuma gelemedi.

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Sarı-lacivertlilerin savunma hattında yaşanan sakatlıklara rağmen Mert Müldür’ün düzenli olarak ilk 11’de tercih edilmemesi dikkat çekti. Milli futbolcunun, Kartal’ın gözüne girmekte zorlandığı ve forma yarışında geri planda kaldığı belirtildi.

SAKATLARA RAĞMEN İLK TERCİH OLMADI

Fenerbahçe’de savunma hattında üst üste yaşanan sakatlıklar teknik heyetin elini zorlaştırırken, Mert Müldür’ün buna rağmen beklenen forma şansını elde edememesi gündeme oturdu.

Sezon başında kadroya katılan milli futbolcunun, İsmail Kartal’ın tercihleri doğrultusunda daha fazla süre alması bekleniyordu. Ancak deneyimli teknik adamın farklı oyunculara yönelmesi, Mert Müldür’ün geleceğiyle ilgili soru işaretlerini artırdı.

Fenerbahçe’de forma rekabetinin sezon boyunca devam etmesi beklenirken, Mert Müldür’ün göstereceği performans ve Kartal’ın vereceği kararlar milli futbolcunun sarı-lacivertli ekipteki geleceği açısından belirleyici olacak.


Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe İsmail Kartal
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