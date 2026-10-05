Fırtına'da şok sakatlık! Trabzonspor yıldız futbolcunun durumunu resmen açıkladı: Kötü haber geldi!

Yeni sezon hazırlıklarını ve milli ara çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da, hazırlık maçında yaşanan sakatlık keyifleri kaçırdı. Bordo-mavili ekibin İrlanda temsilcisi Drogheda United ile karşı karşıya geldiği dostluk maçında ağrı hissederek oyundan çıkan Umut Nayir'in durumu netlik kazandı.

PROF. DR. AHMET BEŞİR AÇIKLADI: MR SONUÇLARI BELLİ OLDU!

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, kulübün resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada milli futbolcunun durumunu taraftarlarla paylaştı.

Yapılan kontrollerin ardından konuşan Beşir, şu ifadeleri kullandı:

"Drogheda United ile oynadığımız hazırlık maçında ağrı hissederek oyundan çıkan futbolcumuz Umut Nayir'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edilmiştir.''

TEDAVİ SÜRECİ HIZLA BAŞLADI

Sağlık ekibi tarafından yapılan incelemelerin ardından 33 yaşındaki deneyimli forvetin tedavisine vakit kaybedilmeden başlandığı bildirildi. Kas grubunda ve tendonunda tespit edilen hafif kanama ile ödemin büyümemesi için oyuncuya yoğun bir tedavi programı uygulanacağı belirtildi.

SAHALARDAN NE KADAR UZAK KALACAK?

Kulüpten yapılan resmi açıklamada oyuncunun sahalara dönüş tarihiyle ilgili kesin bir süre belirtilmese de, uzmanlar uyluk arka kas grubu (hamstring) ve tendonunda yaşanan bu tarz hafif kanama ve ödem sakatlıklarında dinlenme ve fizyoterapi sürecinin kritik olduğunu vurguluyor. Deneyimli santrforun durumunun ilerleyen günlerde yapılacak ikinci bir değerlendirmeyle netleşmesi bekleniyor.

Bordo-mavili taraftarlar, takımın gol yollarındaki önemli alternatiflerinden biri olan Umut Nayir'den gelecek olumlu haberleri bekliyor.