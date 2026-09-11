Fenerbahçe'de flaş teknik direktör iddiası: Steven Gerrard!

Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın istifasının perde arkasına ilişkin çarpıcı iddialar ortaya atılıyor. Kulüp çevrelerinden edinilen kulis bilgilerine göre Kartal ile Başkan Aziz Yıldırım arasındaki ipler, Roma maçından çok daha önce, transfer döneminde gerilmeye başladı.

İddiaya göre İsmail Kartal, yönetimin bazı transfer planlarına açık biçimde karşı çıktı. Deneyimli teknik adam Talisca’nın gönderilmesini istemedi, gündeme gelen Romelu Lukaku transferine ise sıcak bakmadı.

Ancak krizin yalnızca transfer görüş ayrılıklarından kaynaklanmadığı ileri sürülüyor.

Kartal’ın, yönetimin bazı menajerler aracılığıyla yeni teknik direktör arayışına girdiği yönündeki bilgilerden ciddi biçimde rahatsız olduğu belirtiliyor. Teknik direktörlük koltuğunda otururken yerine isim aranmasını kendisine karşı bir güvensizlik olarak değerlendirdiği öne sürülüyor.

ROMA MAÇI ÖNCESİ BARDAĞI TAŞIRAN OLAY

Kulislerde konuşulanlara göre gerilimin zirve yaptığı an ise Roma karşılaşmasının hemen öncesinde yaşandı. Aziz Yıldırım’ın Kartal’a yönelik ağır bir çıkışta bulunduğu iddia ediliyor. Kartal’ın bu sözleri unutmadığı ve yaşananları sineye çekmediği belirtiliyor.

Ardından Roma maçı oynandı.

Fenerbahçe güçlü rakibi karşısında galibiyete yaklaşırken, karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra İsmail Kartal sürpriz biçimde istifasını açıkladı.

Kartal’a kararından vazgeçmesi için “İstifa etme, geri dön” çağrıları yapıldığı, ancak deneyimli teknik adamın geri adım atmadığı ileri sürülüyor. Hatta Kartal’ın bir noktadan sonra telefonunu kapatarak görüşmelere yanıt vermediği iddia ediliyor.

KULİSLERDEKİ İSİM: STEVEN GERRARD

Asıl bomba ise Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü konusunda.

Gazeteci Erce Kaftan'ın haberine göre; Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş karşılaşmasının ardından Steven Gerrard ile temasa geçti ve taraflar arasında prensip anlaşmasına varıldı. İddiaya göre görüşmelerde önemli ölçüde mesafe alındı ve anlaşmanın resmiyet kazanması için artık imzalar bekleniyor.

Bu iddialar doğruysa İsmail Kartal’ın istifası yalnızca Roma maçının ardından alınmış ani bir karar değil. Transfer döneminden başlayarak büyüyen görüş ayrılıkları, yönetimin başka teknik direktörlerle temas kurduğu iddiası ve Roma maçı öncesinde yaşanan son gerilim, ayrılığın taşlarını çok daha önceden döşedi.