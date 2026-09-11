Tanju Çolak: İsmail Kartal'ı severim ama kendisini geliştirememiş

Samsun’da Kızılay’a kan bağışında bulunan Tanju Çolak, Türk futbolunda takımların ve futbolcuların güncel durumları hakkında açıklamalarda bulundu. Kan bağışının alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini söyleyen Çolak, tüm vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etti.

''DAHA ÇOK SULAR AKACAK''

Süper Lig’de şampiyonluk yarışının Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında geçeceğini belirten Çolak, “Süper Lig’in çok başındayız. 4 hafta geride kaldı. Daha çok sular akacak. Aziz Yıldırım gibi bir efsane başkan var. Ömrünü futbola verdi. Taktiksel olarak değil ama futbolu iyi bilir. Şu anda şampiyon ‘şu olur’ demek kolay değil. Sezon başında 2 şampiyonluk adayım vardı ama şu anda 3’e çıktı.

Beşiktaş, bende farklı düşüncelere yer vermeye başladı. İstek, arzu, taktiksel plan ve hocasıyla şampiyonluk adaylarım arasına girdi. Şampiyonluğun Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş arasında geçeceğini düşünüyorum. Trabzonspor’da Mohamed Salah’ın Türkiye’ye gelmesi önemli. Takım da iyi oldu ama lige iyi başlamadılar. Teknik direktör ayrılığı yaşadılar. Futbolcu kötü oynayıp, gol atamadığında teknik direktöre yazar” diye konuştu.

''İSMAİL KARTAL’I SEVERİM AMA KENDİNİ YENİLEYEMEMİŞ, GELİŞTİREMEMİŞ''

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın geleceği hakkında konuşan Tanju Çolak, “İsmail Kartal ile Fenerbahçe geleceği görmüyorum. Aziz Yıldırım çok kesin konuştu ama başarısızlıkta ne kadar İsmail Kartal’ın arkasında durabilecek ? Türkiye’de teknik direktörlerin arkasında hep dururlar, zamanı geldiği zaman da yollarlar. Türkiye’de sistem böyle.

Başarısızlık hep teknik adama yazar. Transferleri teknik direktör yapmışsa yönetim haklıdır. Tersi bir durum varsa teknik direktörün suçu yoktur. Fenerbahçe’ye transfer olduğumda İsmail Kartal oda arkadaşımdı. 3,5 yıllık Fenerbahçe kariyerimin 1,5 senesinde İsmail Kartal ile oda arkadaşlığı yaptım. Severim ama kendini yenileyememiş, geliştirememiş, dersini çalışmamış.

Fenerbahçe’yi bıraktığı süreçten tekrar göreve geldiği süreye kadar futbolu daha geliştirmeliydi. Geliştirmediğini görüyorum. Hala sorunlar yaşanıyor. Marco Asensio ve diğerleriyle sorunlar yaşanıyor. Futbolcu istediğinde teknik direktörün kellesini alır. Gol atmaz, pas geçer, topu kontrol etmez. Futbol aklını kullanmadığı zaman da kötülük teknik direktöre yazar.

Kaliteli, skoru değiştiren oyuncuları biraz kucaklamak, sarılmak, saygı duymak ve sevgi göstermen lazım. Onun kaprisini çekeceksin. Çünkü o, skoru değiştirir. İsmail Kartal ile başarı gelmesi çok zor. ‘5-6 maç sonra Tanju Çolak demişti’ dersiniz. Önceki 3-4 gün önce İsmail Kartal’ın Roma maçındaki beraberlik ve mağlubiyette istifa edebileceğini söylemiştim. Dediğim çıktı. Şişe atılma meselesine hakim değilim. Yapılan hareket çok çirkindir" dedi.

''TÜRK HALKI ARTIK MONTELLAYI İSTEMİYOR''

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın santrforsuz oyun tercihini eleştirerek, milli takımı artık yönetmemesi gerektiğini söyleyen Çolak, şöyle konuştu:

"Benden başka altın ayakkabı alabilecek bir Türk santrfor çıkacağını sanmıyorum. Türkiye’de santrfor var mı ? A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella bile santrforsuz oynuyor. Dünyada hiçbir teknik direktör santrforsuz oynamıyor ama Montella oynuyor.

Santrforsuz sistem kalmadı. Bunu denemeyen kimse kalmadı. Barcelona, Bayern Münih santrforsuz nasıl oynanır diye en az 1 yıl denedi. Santrforsuz oyunda golü kim atacak ? Bugün Galatasaray’da sıkıntı ne? Osimhen yok. Koşu yapan, gol atan, pres yapan, topu tutan bir tek o var. Santrfor orada olmazsa top da o bölgeye gitmiyor. Hala santrforsuz oynanıyor ve öyle oynamaya devam edeceğini beyan ediyor. Türk halkı seni istemiyor"

Tanju Çolak, basın mensuplarının ‘Senden daha iyi futbolcu gelene kadar sessiz kal’ video akımıyla ilgili sorusunu da yanıtladı. Çolak, Onuachu, Lukaku, Vlahovic ve Osimhen isimlerinde sessiz kalırken, Mohammed Salah ve Mbappe için ise konuştu. (DHA)