Fenerbahçe anlaşma sağladı: Takıma veda ediyor

Fenerbahçe'de transfer konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

Takımın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Fenerbahçe'den ayrılmaya yakın.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ve Al-Jazira, Anderson Talisca transferi için anlaşmaya vardı.

32 yaşındaki golcü oyuncunun kısa süre içinde BAE ekibine transfer olması bekleniyor.

75 MAÇTA 44 GOL ATTI

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan Talisca, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 75 maçta 44 gol atarken 7 asist yaptı.

ANDERSON TALISCA'NIN KARİYERİ

Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, futbol kariyerine ülkesinin Bahia takımında başladı. 2014 yılında Benfica'ya transfer olan Talisca, burada gösterdiği performansın ardından 2016'da Beşiktaş'a kiralandı. Siyah-beyazlı formayla iki sezon geçiren Brezilyalı futbolcu, attığı goller ve etkili sol ayağıyla taraftarların sevgisini kazandı. Beşiktaş'ta 80 maçta 37 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

2018'de Çin'in Guangzhou Evergrande takımına transfer olan Talisca, burada da golcü kimliğiyle öne çıktı. 2021 yılında Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a imza atan yıldız oyuncu, dört sezon boyunca 109 maçta 77 gol kaydetti.

Talisca, 2025 yılının başında Türkiye'ye dönerek Fenerbahçe'ye transfer oldu. Brezilyalı futbolcu, sarı-lacivertli takımda da hücumdaki etkinliği ve gol katkısıyla iz bırakan isimlerden birisi oldu.