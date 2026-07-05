Dursun Özbek'ten 30 milyon euro

Galatasaray'da transferde sıcak saatler yaşanıyor. Sarı - Kırmızılı yönetimin transfer dosyasında hareketli günler yaşanıyor. Yakup Çınar'ın aktardığı bilgilere göre Galatasaray, Burnley formasıyla mücadele eden 22 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu için resmi girişimde bulundu. İngiliz kulübüne iletilen teklif, kiralama opsiyonlu bir yapı içeriyor. Başkan Dursun Özbek'in talimatıyla 30 milyon euronun gözden çıkarıldığı aktarıldı.

30 MİLYON EURO

Galatasaray'ın Burnley'e sunduğu paket, 2 milyon euroluk kiralama bedeli ve sezon sonunda devreye girecek 30 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonundan oluşuyor. Bu yapı, kulübün genç ve gelişime açık oyuncularda son dönemde tercih ettiği finansal modele işaret ediyor. Burnley cephesinden şu ana kadar olumlu ya da olumsuz herhangi bir yanıt gelmedi.

Ugochukwu'nun Galatasaray'ın radarına yeni girmediği de öğrenildi. Kulübün scout ekibinin Fransız futbolcuyu tam bir yıldır yakından takip ettiği belirtiliyor. Genç orta saha, Fransa'nın alt yaş milli takımlarında da forma giymiş, geçtiğimiz sezon Chelsea'den Burnley'e kiralık olarak gitmişti.

ODEGAARD SEÇENEĞİ ZOR GÖRÜNÜYOR

Galatasaray'ın orta saha planlamasında değerlendirdiği isimlerden biri olan Arsenal'in 10 numaralı oyuncusu Martin Odegaard için ise tablo pek iç açıcı değil. Norveçli yıldızın Arsenal'de en yüksek maaş alan ikinci futbolcu konumunda olduğu, yıllık 15 milyon sterlin kazandığı ifade edildi. Bu maaş seviyesi, transferi büyük ölçüde imkansız hale getiren en önemli engel olarak öne çıkıyor.

ICARDI CEPHESİNDE AYRILIK SİNYALLERİ

Sarı-kırmızılı formanın golcü ismi Mauro Icardi'nin geleceğine dair gelişmeler de dikkat çekiyor. Arjantinli forvetin menajerinin, kulüpten beklenen yeni sözleşme teklifinin gelmemesi üzerine futbolcusu için alternatif takım aramaya başladığı öğrenildi. Bu süreçte İtalyan ekibi Como'nun devreye girdiği ve Icardi'ye 2,5 milyon euro karşılığında 1+1 yıllık sözleşme önerdiği aktarıldı.

Galatasaray'ın daha önce Icardi'ye yıllık 5 milyon euroluk bir teklif sunduğu, ancak tarafların bu noktada anlaşamadığı belirtiliyor. Rakamlar arasındaki büyük fark, ayrılık ihtimalini güçlendiren unsurlardan biri olarak yorumlanıyor.

LEMINA'DA ANLAŞMA SAĞLANDI

Orta saha hattında bir başka gelişme ise Mario Lemina cephesinden geldi. Gabonlu oyuncuyla kulüp arasında anlaşmaya varıldığı ve tecrübeli ismin büyük ihtimalle takımda kalacağı ifade edildi. Bu gelişme, Galatasaray'ın orta saha rotasyonunda istikrarı korumak istediğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.